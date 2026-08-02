Misterul construirii piramidelor începe să fie deslușit. Descoperirea care poate rescrie istoria Egiptului antic

Secole întregi, piramidele Egiptului au reprezentat una dintre cele mai mari enigme ale lumii antice. Acum, misterul construirii piramidelor este analizat dintr-o nouă perspectivă, după descoperiri făcute într-un sit arheologic de pe malul Nilului, în guvernoratul Minya. Specialiștii susțin că noile dovezi indică existența unor tehnici inginerești avansate cu secole înainte de ridicarea marilor piramide de la Giza și oferă indicii importante despre evoluția arhitecturii funerare egiptene.

Cercetările desfășurate la Jabal al-Tayr, pe malul estic al Nilului, au scos la iveală două morminte datate la aproximativ 5.000 de ani, considerate de arheologi printre cele mai sofisticate construcții funerare din perioada respectivă. Caracteristicile lor arhitecturale sunt similare cu tehnicile utilizate ulterior la ridicarea piramidelor.

Pereții celor două morminte au fost realizați după un principiu constructiv care le oferea o rezistență sporită: baza era mai lată, iar structura se îngusta progresiv către partea superioară. Același concept avea să fie aplicat, la scară mult mai mare, în cazul piramidelor în trepte și al marilor monumente funerare ale faraonilor Kheops, Kefren și Mikerinos.

În timpul cercetărilor, specialiștii au identificat și urme ale unor metode timpurii de prelucrare a blocurilor de piatră. Totodată, în structura mormintelor au fost descoperite grinzi masive din lemn, amplasate pe aproape întreaga lungime a pereților, cu rol de consolidare și stabilizare a construcțiilor.

Importanța descoperirii este amplificată de faptul că situl de la Jabal al-Tayr, situat în guvernoratul Minya, a fost folosit ca necropolă timp de mai multe milenii, oferind cercetătorilor posibilitatea de a analiza evoluția tehnicilor de construcție în diferite perioade ale istoriei Egiptului antic.

Analiza arheologilor indică numeroase asemănări între noile descoperiri și mormintele regale de la Abydos, locul în care au fost înmormântați primii conducători ai Egiptului unificat. Acest lucru sugerează că metodele avansate de construcție nu reprezentau o practică izolată, ci erau deja răspândite în mai multe regiuni ale țării încă din primele etape ale civilizației egiptene.

Descoperirea oferă specialiștilor o imagine mai clară asupra perioadei în care mormintele funerare au început să evolueze din simple locuri de înmormântare în monumente proiectate să reziste timp de mii de ani. Evoluția acestor tehnici ar fi pregătit terenul pentru apariția impresionantelor piramide din piatră.

Primele analize realizate de echipa de cercetare au evidențiat inclusiv asemănări între cele două morminte și locul de înmormântare al regelui Den, unul dintre cei mai importanți suverani ai Primei Dinastii a Egiptului.

„Primele analize au arătat asemănări între noile morminte și mormântul regelui Den, unul dintre cei mai importanți conducători ai Primei Dinastii a Egiptului”, a declarat Dr. Hisham El-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt.

Prima Dinastie, care a început în jurul anului 3100 î.Hr., după unificarea Egiptului de Sus și a Egiptului de Jos, este considerată momentul de naștere al statului egiptean organizat. În această perioadă au fost puse bazele administrației centralizate, ale tradițiilor funerare regale și ale unor progrese importante în domeniul scrierii, ingineriei și arhitecturii.

Rezultatele cercetărilor îi determină pe specialiști să reanalizeze momentul în care au apărut tehnicile inginerești utilizate ulterior la construirea piramidelor. Noile dovezi indică faptul că acestea existau și erau deja folosite cu mult înainte de ridicarea monumentelor de la Giza.

Primul dintre cele două morminte este considerat excepțional prin modul în care a fost proiectat și executat, în timp ce al doilea s-a păstrat într-o stare de conservare remarcabilă, ceea ce permite o analiză detaliată a structurii sale originale.

„Primul mormânt reprezintă o descoperire excepțională datorită designului său unic, iar al doilea are o structură asemănătoare și s-a păstrat într-o stare foarte bună”, a precizat Dr. Hisham El-Leithy.

La rândul său, ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a subliniat că noile descoperiri oferă informații valoroase despre evoluția arhitecturii funerare și despre etapele care au precedat construirea marilor piramide.

„Aceste descoperiri îi pot ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine cum a evoluat arhitectura funerară în Egiptul antic”, a declarat Sherif Fathy, ministrul Turismului și Antichităților din Egipt.

În timpul săpăturilor, cercetătorii au observat urme de oxidare pe blocurile de piatră, considerate indicii ale proceselor de tăiere și pregătire a materialelor folosite de constructorii egipteni. De asemenea, au fost identificate elemente din lemn integrate în ziduri, utilizate pentru consolidarea pereților.

Cel de-al doilea mormânt, situat mai la sud, este mult mai bine conservat decât primul, ceea ce permite reconstituirea mai fidelă a modului în care arăta construcția în forma sa inițială.

Arheologii consideră că cele două monumente funerare reprezintă o oportunitate rară de a studia etapele experimentale ale arhitecturii egiptene, înainte ca tehnicile de construcție să fie aplicate la ridicarea marilor piramide din piatră.

Cercetările au scos la iveală și o parte dintr-un cimitir datând din perioada anterioară unificării Egiptului. Acolo au fost descoperite persoane înhumate în poziție ghemuită, învelite în rogojini împletite din plante și însoțite de vase ceramice cu partea superioară înnegrită, caracteristice culturilor Naqada II și Naqada III.

În același sit au fost identificate atât înmormântări individuale, cât și colective din Perioada Târzie a Egiptului. Unele dintre persoanele îngropate au fost depuse în sicrie din lemn, din care s-au mai păstrat doar fragmente, degradate de trecerea timpului.

Descoperirile confirmă că situl arheologic de la Jabal al-Tayr a fost folosit ca loc de înmormântare în mai multe etape ale istoriei Egiptului antic, păstrându-și importanța timp de mii de ani.