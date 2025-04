Dovezile sugerează că piramidele din Egipt au fost construite de o forță de muncitori calificați. „Mulți egiptologi”, inclusiv arheologul Mark Lehner, care a excavat un oraș din Giza, „susțin ipotezele conform cărora piramidele au fost construite de o forță de muncă bine calificată, într-un tip de organizație modulară, bazată pe echipe”, scrie Jonathan Shaw în Harvard Magazine. Hieroglifele egiptene descoperite identifică nume de echipe precum „Prietenii lui Khufu” și „Bețivii din Menkaure”, scrie openculture.

Ce au scos la lumină săpăturile arheologice de lângă piramide

Săpăturile au scos la lumină faptul că echipele aveau la dispoziție „cantități mari de vite, oi și capre, suficiente pentru a hrăni câteva mii de oameni, chiar dacă mâncau carne în fiecare zi”, adaugă Lehner, sugerând că muncitorii erau „hrăniți ca regii”. O altă săpătură efectuată de prietenul lui Lehner, Zahi Hawass, un faimos arheolog egiptean, expert in piramide, a găsit cimitire cu oseminte care ar fi aparținut muncitorilor.

Asta înseamnă că cei care au pierit în timpul construcției au fost îngropați la loc de cinste.

Ceea ce făceau era o muncă incredibil de periculoasă, iar oamenii care lucrau la piramide erau apreciați pentru realizările lor.

Fiecare egiptean avea o datorie morală față de faraon

Muncitorii lucrau din obligație, o datorie morală pe fiecare egiptean o avea față de faraon. Lehner descrie ceea ce egiptenii antici numeau ”bak”, un fel de datorie feudală. Deși în Egipt existau mii de sclavi, constructorii piramidelor semănau mai mult cu comunitatea religioasă Amish de azi, efectuând același tip de muncă în comun, spune el.

Dovezile descoperite de Lehner, Hawass și alții „au dat o lovitură gravă versiunii hollywoodiene a ridicării piramidei”, scrie Shaw, făcând aluzie la celebrul film ”Cele zece porunci”, din 1956, regizat de Cecil. B. Demille

Dovezile arheologice spulberă toate miturile privind construirea piramidelor

Descoperirile recente constituie o lovitură și pentru cei care susțin că extratereștrii ar fi construit piramidele, având în vedere că vechii egipteni nu aveau know-how-ul și priceperea de a construi astfel de structuri în urmă cu peste 4.000 de ani.

Cu toate acestea, toate datele adunate de experți indică faptul că egiptenii antici puteau trasa direcții pe busolă, deși nu aveau busole. Ei puteau face unghiuri și niveluri drepte, având tehnologia necesară pentru a proiecta piramidele și a transporta două milioane de blocuri de calcar galben. Acest lucru a fost făcut de o forță de muncă calificată, care transporta „bucăți de piatră de dimensiunea unei piscine olimpice, la fiecare opt zile” timp de 23 de ani, pentru a construi Marea Piramidă, notează Joe Hanson în videoclipul PBS It’s Okay to Be Smart. Au făcut-o folosind singurul metal disponibil, cuprul.

Experimentele moderne au arătat că această cantitate de piatră putea fi extrasă și mutată, folosind tehnologia disponibilă, de o echipă de 1.200 până la 1.500 de muncitori, aproximativ același număr de oameni despre care arheologii cred că au fost la fața locului în timpul construcției.

Calcarul a fost extras direct din zonă. Cum a fost mutată piatra? Egiptologii de la Universitatea din Liverpool cred că au putut găsi răspunsul: o rampă cu scări și o serie de găuri care ar fi putut fi folosite pe post de scripeți.