Pentru vehiculele second-hand care au fost înmatriculate anterior într-un stat membru al Uniunii Europene, dar care se înmatriculează pentru prima dată în România, RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului (CIV). Aceasta se va acorda fie direct, dacă vehiculul are omologare UE de tip și nu a suferit modificări față de configurația omologată, fie după realizarea omologării individuale.

Totodată, RAR va efectua verificarea tehnică a vehiculului și va certifica autenticitatea acestuia.

Iată care sunt documentele necesare:

act de identitate solicitant;

cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează activitatea);

documentul de înmatriculare din țara de origine;

certificatul de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului (obligatoriu pentru vehiculele ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018);

documentul de achiziție intracomunitară (factură, contract de vânzare-cumpărare etc) în original sau sub forma unei copii în care toate datele sunt lizibile.

OUG nr. 120/2021 prevede că responsabilitatea solicitării și obținerii CIV de la RAR revine cumpărătorului intracomunitar, care poate face această cerere personal sau prin intermediul unui reprezentant legal. În plus, începând cu 25 iulie 2022, angajații Registrului Auto Român au obligația de a scana și de a transmite documentul de achiziție intracomunitară în format digital către ANAF.

RAROM precizează că realizarea acestei proceduri necesită, înainte de toate, obținerea unei programări.

Registrul Auto Român nu are atribuții în domeniul înmatriculării vehiculelor.

Autovehiculele care nu au fost anterior înmatriculate în Uniunea Europeană și care se înmatriculează pentru prima dată în România trebuie să respecte normele RNTR-7. Acestea stabilesc condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele rutiere pentru a fi omologate și admise în circulație pe drumurile publice, inclusiv cerințele privind emisiile poluante, prevăzute de directiva 70/220 CEE, modificată de directiva 98/69 CE, și de directiva 88/77 CEE, modificată de directiva 1999/96 CE linia A (EURO 3), aplicabile în prezent.

Iată actele necesare pentru obținerea omologării de la R.A.R.:

act de identitate solicitant;

cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);

documentul care atestă importatorul, în cazul vehiculelor noi;

act de identitate importator, în cazul vehiculelor noi;

declaraţie de conformitate a carosierului autorizat (după caz).

Potrivit instituției, indiferent de tipul vehiculului—autoturism, autoutilitară, remorcă, motocicletă, moped sau altele—este recomandat să achiziționați vehiculul de la o firmă care reprezintă oficial marca respectivă în România. Conform legii (OG 78/2000), comercializarea vehiculelor neomologate este interzisă, iar vânzătorul are obligația legală de a vă înmâna, la livrare, cartea de identitate a vehiculului (CIV) și, dacă vehiculul are omologare CE de tip, certificatul de conformitate (CoC).

De asemenea, este indicat să verificați dacă numerele de identificare ale caroseriei sau șasiului și ale motorului corespund celor înscrise în CIV. Această verificare simplă poate preveni dificultăți ulterioare legate de eventuale erori de completare a documentelor de către vânzător, care altfel ar putea fi descoperite abia după înmatriculare sau la prima verificare tehnică periodică (ITP).

Începând cu 1 octombrie 2009, toate autovehiculele noi din categoriile M2, M3 și N, echipate cu MAS sau MAC, trebuie să respecte prevederile Directivei 88/77 CEE, modificată de Directiva 2001/27 CE, aplicând valorile limită indicate la linia B2 din tabelul de la punctul 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77 CEE, modificată de Directiva 1999/96 CE, referitoare la emisiile de gaze poluante, particule și opacitatea gazelor (EURO V).

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2011, autovehiculele noi din categoriile M1, M2 și N1 clasa I, cu o masă de referință de maximum 2.610 kg, trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007. Acesta reglementează omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenite de la vehiculele ușoare pentru pasageri și cele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6), precum și accesul la informațiile necesare reparării și întreținerii vehiculului, aplicând valorile-limită prevăzute în tabelul 1 de la anexa I a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, cu modificările ulterioare.

Începând cu 1 ianuarie 2012, toate autovehiculele noi din categoria N1, clasele II și III, categoria N2, precum și cele proiectate pentru a răspunde unor nevoi sociale specifice, cu o masă de referință de maximum 2.610 kg, trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, cu modificările ulterioare. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile acestora sunt cele prevăzute în tabelul 1 al anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 5).