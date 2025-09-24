Casa Albă a confirmat punerea în aplicare a noului pact comercial convenit cu Uniunea Europeană, care aduce schimbări semnificative în sectorul auto. În centrul acestuia se află diminuarea tarifelor vamale pentru automobile și piese auto importate din țările membre ale UE.

Documentele recente din Registrul Federal arată că reducerile tarifare, de la 27% la 15%, sunt aplicabile retroactiv începând cu 1 august. Totuși, constructorii auto europeni vor putea profita de aceste tarife doar după primirea notificării oficiale.

Autoritățile americane, prin Departamentul Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial (USTR), au anunțat că modificările legislative adoptate la sfârșitul lunii iulie permit implementarea acordului-cadru negociat cu Uniunea Europeană.

Prin acest acord, se urmărește scăderea tarifelor vamale aplicate importurilor din Uniunea Europeană, măsură menită să impulsioneze comerțul bilateral și să atenueze fricțiunile economice dintre cele două regiuni.

Reducerea tarifelor nu se aplică tuturor bunurilor europene; printre excepții se numără aeronavele și piesele aferente, medicamentele generice, precursorii chimici și anumite materii prime, care rămân supuse taxelor obișnuite.

În categoria excepțiilor se regăsește și pluta, un material strategic absent pe piața internă a Statelor Unite. Scăderea tarifelor oferă producătorilor auto europeni o oportunitate crucială, ameliorând presiunea generată de taxele ridicate aplicate anterior pe piața din Statele Unite.

Reducerea tarifelor de la 27% la 15% are potențialul de a impulsiona exporturile și de a întări poziția industriei auto europene în fața concurenței pe piața americană.

Trump afirmă că tarifele vor crește suma de taxe colectată de guvern, vor încuraja consumatorii să cumpere mai multe produse fabricate în America și vor stimula investițiile în SUA.

El dorește să reducă deficitul comercial al Statelor Unite – diferența dintre valoarea bunurilor pe care le cumpără de la alte țări și cele pe care le vinde acestora.

Președintele susține că SUA au fost exploatate de „trișori” și „jefuite” de străini.

Trump a folosit, de asemenea, taxele pentru a face alte solicitări. De exemplu, atunci când a anunțat tarife împotriva Chinei, Mexicului și Canadei, a afirmat că aceste țări trebuie să facă mai mult pentru a opri migrația și traficul de droguri către SUA.

El a amenințat, de asemenea, cu tarife împotriva țărilor care fac comerț cu Rusia, dacă nu se ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Multe tarife au fost modificate sau amânate după anunțarea lor.

Ele s-au confruntat, de asemenea, cu numeroase provocări legale.

În august, o curte de apel din SUA a decis că majoritatea tarifelor anunțate de Trump erau ilegale.

Casa Albă a cerut Curții Supreme să anuleze decizia și a confirmat că va examina argumentele în acest caz în prima săptămână din noiembrie.