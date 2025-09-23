Documentul arată că Germania se pregătește să încheie contracte în valoare de aproape 83 de miliarde de euro între septembrie 2025 și decembrie 2026. Lista include 154 de achiziții majore care trebuie aprobate de comisia bugetară a Parlamentului german, întrucât legislația impune ca orice contract peste 25 de milioane de euro să fie supus votului.

Proiectele conduse de companii americane sunt puține. Printre acestea se află 150 de milioane de euro pentru torpile integrate pe aeronavele Boeing P-8A și aproximativ 5,1 miliarde de euro pentru rachete și lansatoare Patriot produse de Raytheon.

Dacă sunt incluse și alte achiziții precum rachetele AMRAAM, ESSM sau pachete de comunicații, valoarea totală a contractelor atribuite industriei americane ajunge la 6,8 miliarde de euro, adică circa 8% din planul Germaniei, transmite Politico.

Datele guvernului SUA arată că Germania a aprobat vânzări militare externe de peste 17 miliarde de dolari între 2020 și 2024, atingând un record de 13,9 miliarde de dolari în 2023. Această perioadă a coincis cu creșterea cererii de echipamente, pe fondul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Conform Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), statele europene membre NATO au cumpărat în acei ani 64% din arme din SUA. Fostul președinte american Donald Trump a cerut insistent ca această tendință să continue.

După un acord comercial semnat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Trump a afirmat că Uniunea Europeană va cumpăra arme americane în valoare de sute de miliarde. Totuși, deciziile în materie de apărare se iau la nivel național, iar cifrele arată că Berlinul își orientează acum achizițiile spre companii europene.

Cel mai costisitor proiect este programul fregatelor F-127, conceput de compania germană TKMS, cu un buget estimat la 26 de miliarde de euro. Aceste nave vor oferi capabilități extinse de apărare antiaeriană și antirachetă pentru flotă.

Al doilea mare proiect vizează modernizarea flotei Eurofighter. În octombrie 2025 urmează să fie aprobată suma de 4 miliarde de euro pentru noi aeronave și încă 1,9 miliarde pentru modernizări de radar.

Investițiile suplimentare în sisteme de război electronic și avionică arată că Germania mizează pe extinderea flotei europene existente pentru a compensa întârzierile programului Future Combat Air System (FCAS), dezvoltat împreună cu Franța și Spania.

În plan sunt incluse peste 3,4 miliarde de euro pentru vehicule blindate Boxer, construite de Rheinmetall și KNDS, precum și 3,8 miliarde pentru un nou distrugător de tancuri pe roți.

O altă sumă importantă, 2,3 miliarde de euro, este alocată modernizării rachetei de croazieră Taurus, un subiect sensibil în contextul presiunilor exercitate de Ucraina pentru a primi astfel de arme.

Apărarea antiaeriană are, de asemenea, un loc central în document. Sunt prevăzute peste 300 de milioane de euro pentru unități IRIS-T SLM, 755 de milioane pentru rachete lansate de pe nave și 490 de milioane pentru sisteme de apărare pe rază scurtă.

Lista include și proiecte cu valoare mai mică, dar esențiale pentru modernizare. Printre acestea se numără 196 de milioane de euro pentru sistemul „detect and avoid” al dronei europene Eurodrone, 1,7 miliarde pentru modernizarea fregatelor F-123 și sute de milioane pentru sisteme de război antisubmarin și torpile.

Sunt prevăzute, de asemenea, 274 de milioane pentru o navă auxiliară de flotă, investiții în camioane, drone și muniție de diferite calibre. Luate împreună, aceste achiziții arată o strategie amplă de modernizare a tuturor ramurilor forțelor armate germane.