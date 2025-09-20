Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aniversat sâmbătă 51 de ani de la inaugurarea oficială a Drumului Național 7C – Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din România, considerat un adevărat simbol al ingineriei românești.

Reprezentanții instituției au transmis că acest drum, realizat în totalitate cu resurse și expertiză românească, rămâne o dovadă a curajului și priceperii celor care au conceput și construit un traseu ce traversează Munții Făgăraș la peste 2.000 de metri altitudine.

CNAIR a subliniat că la mai bine de jumătate de secol de la inaugurare, compania aduce un omagiu celor care au proiectat, executat și întreținut această șosea spectaculoasă, dar și muncitorilor care și-au pierdut viața în timpul construcției. Aproximativ 40 de persoane au murit între 1970 și 1974, perioadă în care au fost executate lucrările. Potrivit unor surse istorice, numărul real al victimelor ar putea fi chiar mai mare.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că Transfăgărășanul rămâne una dintre dovezile incontestabile ale performanțelor ingineriei românești și a adăugat că instituția dorește să continue aceste realizări prin proiecte de modernizare a drumului, astfel încât acesta să poată fi deschis circulației pentru o perioadă mai lungă de timp în fiecare an.

Pistol a amintit că România a demonstrat în ultimii ani capacitatea de a construi infrastructură modernă, chiar și în condiții dificile, iar modernizarea DN 7C ar reprezenta un pas firesc în creșterea siguranței și atractivității turistice a zonei.

Transfăgărășanul are o lungime totală de 91 de kilometri și atinge o altitudine maximă de 2.042 de metri. Traseul include 800 de curbe, cinci tuneluri cu o lungime totală de peste 1,2 kilometri, 28 de poduri și viaducte, 515 podețe și peste 80 de kilometri de parapete.

Lucrările de construcție au implicat terasamente de 3,8 milioane metri cubi de pământ și stâncă, zidării de aproape 300.000 de metri cubi și copertine pe o lungime de peste un kilometru.

Execuția proiectului a fost încredințată Trupelor de Geniu, sub comanda generalilor Vasile Slicariu și Emil Andriescu, iar lucrările propriu-zise au fost realizate de regimentele de geniu din Râmnicu Vâlcea și Alba Iulia, conduse de colonelul Nicolae Mazilu, care ulterior a fost avansat la gradul de general de brigadă.

Originea ideii construirii unui drum strategic prin Munții Făgăraș este strâns legată de contextul politic al anului 1968. După invazia Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia, Nicolae Ceaușescu a denunțat public intervenția militară sovietică și a analizat posibilitatea unei invazii similare asupra României.

Liderul comunist a decis că era imperativ să existe un drum care să permită deplasarea rapidă a trupelor și a vehiculelor blindate din sudul țării către Transilvania, în eventualitatea unei agresiuni. Astfel, a fost lansat proiectul Transfăgărășanului, care inițial a avut un scop militar-strategic, dar ulterior a căpătat și o componentă turistică.

În 1971, Ceaușescu a vizitat șantierul și a ordonat modernizarea traseului, transformându-l dintr-un drum de pietriș într-o șosea asfaltată cu două benzi, pentru a atrage turiști în zona montană.

Sarcina de a construi drumul le-a revenit în mare parte soldaților tineri, iar pentru săparea tunelurilor prin munți au fost aduși mineri. Unii dintre muncitori au câștigat chiar de cinci ori salariul mediu din țară de la acel moment, relatează Europa Liberă.

Deși drumul a fost inaugurat oficial pe 20 septembrie 1974, lucrările au mai continuat câteva luni după ceremonie.

Astăzi, Transfăgărășanul este una dintre principalele atracții turistice din România și un punct de reper pe harta europeană a traseelor montane spectaculoase.

Din cauza altitudinii, drumul este deschis traficului doar câteva luni pe an, de obicei din iunie până în octombrie, însă CNAIR intenționează să prelungească această perioadă prin lucrări de modernizare care să reducă riscurile generate de zăpadă și căderile de stânci.

Printre măsurile propuse se numără amenajarea de parcări, construirea unor zone speciale de tip „viewpoint” pentru turiști și consolidarea versanților pentru a crește siguranța circulației.