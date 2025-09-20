Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a explicat sâmbătă pentru Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale este cel mai important din punct de vedere al impactului bugetar și ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul bugetar la aproximativ 6% din PIB anul viitor.

Acesta a arătat că efectele pachetului ar urma să fie vizibile din 2026, cu un impact de peste 3% din PIB, ceea ce ar permite României să respecte angajamentele asumate privind disciplina fiscală.

„Din perspectiva taxelor, probabil că pachetul 1, care a fost aprobat, e cam suficient pentru moment, pentru că, dacă ne uităm la efectul estimat pentru 2026, ar trebui să aducă un impact semnificativ, peste 3% din PIB, ceea ce, teoretic, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul la circa 6% din PIB anul viitor”, a explicat Ionuț Dumitru.

Referindu-se la pachetele de măsuri viitoare, Ionuț Dumitru a precizat că acestea nu vor genera un impact bugetar la fel de mare ca primul pachet, fiind mai degrabă orientate către reforme structurale.

El a subliniat că doar anumite măsuri, cum ar fi majorarea impozitelor pe proprietate sau introducerea unei taxe de mediu, ar putea aduce venituri semnificative la buget.

În același timp, a menționat că reducerea personalului din administrația publică locală, urmată de măsuri similare la nivelul administrației centrale și în ministere, ar trebui să genereze economii considerabile la capitolul cheltuieli.

Consilierul premierului a punctat că măsurile esențiale din punct de vedere bugetar au fost deja implementate sau urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

„Pachetul 1 a fost cel care ar aduce impactul bugetar cel mai mare și pe venituri, și pe partea de cheltuieli. Pachetele următoare, 2, 3 sau câte ar mai fi, sunt intenționate să adreseze probleme mai degrabă de reforme structurale, nu aduc neapărat un impact bugetar major. Sunt unele măsuri, cum ar fi, spre exemplu, creșterea de impozite pe proprietate, care aduc un efect semnificativ sau introducerea unei taxe de mediu care, de asemenea, aduce probabil un efect semnificativ, dar, în același timp, sunt și reduceri de cheltuieli. Această reducere de, să zicem, personal în administrația publică locală, care, teoretic, ar trebui să fie urmată și de alte zone ale administrației – administrație publică centrală, ministere și instituții centrale ale statului – care ar trebui să aducă efecte semnificative și pe partea de cheltuieli. Dar, încă o dată, din perspectivă bugetară, măsurile cele mai importante au fost implementate deja sau vor fi implementate cu începere din 1 ianuarie anul viitor”, a adăugat Dumitru.

În urmă cu câteva zile, economistul a dat asigurări că nu sunt planificate noi creșteri de taxe în perioada următoare. Acesta a afirmat că este nevoie de o perioadă de așteptare pentru a evalua efectele pachetului fiscal nr. 1, care a intrat în vigoare după 1 august și care a inclus majorarea TVA și a accizelor.

Dumitru a mai spus că unele creșteri de taxe vor intra în vigoare la începutul anului viitor, cum ar fi cele privind impozitul pe proprietate, însă este esențial ca autoritățile să analizeze mai întâi impactul măsurilor deja adoptate înainte de a lua în discuție noi majorări.

Potrivit calculelor prezentate de consilierul premierului, măsurile existente ar trebui să fie suficiente pentru ca România să își reducă deficitul bugetar la aproximativ 6% din PIB în 2026. El a adăugat că nu ar fi oportună o nouă rundă de creșteri de taxe, mai ales că presiunea fiscală asupra consumului a crescut deja considerabil în ultimele luni, iar economia are nevoie de timp pentru a se adapta la noile condiții.