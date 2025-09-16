Creșterea TVA în România: o promisiune făcută de Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale, care a semnat că nu această taxă nu se va majora dacă va ajunge președinte, pe care apoi premierul Ilie Bolojan nu a respectat-o. Iată cum explică șeful Guvernului tot ce s-a întâmplat după ce a preluat conducerea la Palatul Victoria.

Într-un interviu acordat Antena 3, Ilie Bolojan a dat asigurări că nu intenționează să mai crească taxele. El a fost întrebat dacă TVA ar putea urca la 23% sau 24% și a răspuns că, având în vedere măsurile deja luate de Guvern, nu mai sunt necesare alte majorări de taxe.

Premierul a comparat bugetul cu un sistem de vase comunicante, arătând că diminuarea cheltuielilor este singura cale de a menține echilibrul financiar.

„Cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri (ale statului – n.red.) şi de taxe, dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

În același context, Bolojan a menționat că o corecție fiscală fără majorarea TVA nu era posibilă, chiar dacă președintele Nicușor Dan a solicitat ca TVA să nu fie crescut.

Premierul a explicat că negocierile purtate cu Comisia Europeană și cu partenerii internaționali au arătat clar că România nu putea evita creșterea TVA. Altfel, nu s-ar fi putut corecta deficitul bugetar.

Toate analizele și propunerile trimise la Bruxelles au indicat că o astfel de măsură este obligatorie, iar datele prezentate de Comisia Europeană au confirmat asta, afirmă Bolojan.

„La instalarea acestui guvern, la discuţiile premergătoare, domnul preşedinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creştem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecţie pe care toată lumea era de acord că trebuie să le luăm. Am plecat cu această idee, am început negocierile cu Comisia Europeană, cu partenerii noştri şi, din toate analizele care au fost făcute şi din toate propunerile care au fost făcute către Comisie a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA. Acest lucru s-a văzut în toate datele comunicate de Comisie”, a adăugat prim-ministrul României.

Premierul a mai indicat că, dacă Guvernul nu ar fi adoptat pachetul de măsuri fiscale în luna iulie, România ar fi riscat suspendarea fondurilor europene pentru necorectarea deficitului.

Tocmai din acest motiv, Ilie Bolojan spune că și-a asumat personal responsabilitatea pentru deciziile luate, chiar dacă au venit în contradicție cu promisiunea făcută de Nicușor Dan în campanie.

„Dacă nu am fi luat aceste măsuri în luna iulie, am fi fost în situaţia de sancţionare a României, de suspendare a fondurilor europene pentru că nu ne-am corectat deficitul. Acest lucru a trebuit să îl facem şi mi-am asumat aeastă responsabilitate”, a mai precizat premierul.

Cu o zi înainte, președintele Nicușor Dan recunoștea că nu are motive să se enerveze pe Ilie Bolojan, chiar dacă în campania electorală și-a asumat public că TVA nu va crește, însă taxa a fost majorată la 21% chiar în primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

El a subliniat că politicienii nu pot fi niciodată complet aliniați cu promisiunile făcute. Contextul economic și bugetar impune uneori ajustări, a recunoscut Nicușor Dan.