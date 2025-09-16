Băncile cooperatiste din Germania se pregătesc să ofere tranzacții cu criptomonede, cum ar fi Bitcoin sau Ether, potrivit unui sondaj realizat de Genoverband.

Sondajul ne arată că 71% dintre băncile cooperatiste din Germania, numite Volksbanken (băncile poporului) și Raiffeisenbanken (în memoria pionierului mișcării cooperatiste Friedrich Wilhelm Raiffeisen), se gândesc să ofere servicii pentru tranzacții cu criptomonede, față de 54% anul trecut.

Aceste bănci sunt deținute de comunități, au o prezență puternică în regiuni și formează una dintre cele mai mari rețele bancare din Germania, cu aproximativ 670 de bănci.

Totuși, clienții vor mai trebui să aștepte. Unele bănci spun că vor dura doi ani sau mai mult până să lanseze serviciile, altele estimează șase până la 12 luni, iar aproximativ o treime intenționează să le ofere în cinci luni.

DZ Bank, banca centrală a celui mai mare grup de bănci cooperatiste din Germania, a creat deja o platformă pe care toate băncile cooperatiste o pot folosi. O fază de test cu șase bănci s-a încheiat. Băncile germane fac asta pentru că tot mai mulți clienți cer servicii cu criptomonede, în timp ce concurează cu băncile online ca N26 și companii fintech precum Trade Republic și Revolut, care oferă deja astfel de servicii.

Și Sparkassen, o altă rețea mare de bănci pentru populație, lucrează la servicii cripto prin banca lor centrală, Dekabank.

Totuși, Bitcoin și alte monede digitale sunt foarte instabile. Autoritățile atrag atenția că acestea nu sunt garantate de băncile centrale sau guverne și pot duce la pierderi din cauza speculațiilor.

