Aurul a revenit în prim-plan după ce a atins un record istoric. În luna septembrie 2025, prețul acestuia a urcat până la 3.660 de dolari pentru uncie, marcând o creștere de peste 39% față de începutul anului — cea mai mare apreciere anuală înregistrată din 1990, conform experților de la XTB, companie specializată în investiții pe piețele bursiere globale, scriu specialiștii XTB.

Această evoluție spectaculoasă este explicată de o serie de factori convergenți. Printre aceștia se numără „așteptările de reducere a ratelor dobânzilor din SUA”, randamentele reale diminuate, deprecierea dolarului, instabilitatea geopolitică și economică, precum și acumulările de aur realizate atât de băncile centrale, cât și de investitori privați.

Relaxarea politicii monetare a Fed și deprecierea monedei americane stimulează cererea

Datele recente privind ocuparea forței de muncă în SUA, care arată o creștere modestă de doar 22.000 de noi joburi și o creștere a ratei șomajului la 4,3%, sugerează o încetinire economică. De asemenea, majorarea lentă a salariilor întărește opinia că Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile în perioada următoare.

În acest context, piețele anticipează „trei reduceri ale ratelor pentru restul anului 2025 și alte trei în 2026”, ceea ce înseamnă o scădere totală a dobânzilor de aproximativ 150 de puncte de bază. Astfel, randamentele reale scad, făcând aurul mai atractiv, mai ales într-un mediu în care inflația poate rămâne persistent ridicată.

Totodată, dolarul american s-a depreciat la cel mai scăzut nivel din ultima lună, sporind interesul pentru aur în rândul investitorilor internaționali, după cum subliniază analiștii XTB.

Instabilitatea geopolitică, dezechilibrele bugetare și tendința spre „paradisuri sigure”

Cererea pentru aur nu este determinată doar de politica monetară. Tensiunile politice și fiscale din Statele Unite și Europa alimentează nevoia de protecție a capitalului. De asemenea, vânzările masive de obligațiuni și volatilitatea accentuată a piețelor de acțiuni contribuie la redirecționarea fondurilor către aur, considerat un refugiu sigur.

Mai mult, „există o schimbare în structura monedelor de rezervă”, cu multe bănci centrale care diversifică rezervele prin achiziții de aur, în detrimentul dolarului.

În 2024, băncile centrale au menținut un ritm ridicat de cumpărare a aurului, iar această tendință continuă și în 2025. De exemplu, Banca Națională a Poloniei a anunțat că intenționează să crească proporția aurului în rezervele sale valutare până la 30%, fiind în 2024 cel mai activ cumpărător de aur la nivel global, conform datelor XTB.

Chiar dacă volumul net de achiziții globale a încetinit până la doar 10 tone în iulie, experții anticipează că băncile centrale vor continua să aplice strategia „buy-the-dip”, adică vor profita de scăderile temporare ale prețului pentru a-și mări deținerile. De altfel, El Salvador a cumpărat recent 14.000 de uncii de aur, prima achiziție din 1990, diversificându-și astfel investițiile față de Bitcoin.

De asemenea, băncile centrale din piețele emergente, în special China, continuă acumulările istorice de aur.

Prețul aurului a depășit pragul de 3.600 de dolari și se apropie rapid de țintele stabilite de instituții financiare majore. J.P. Morgan prevede un nivel de 3.675 de dolari în ultimul trimestru din 2025, în timp ce Goldman Sachs estimează o valoare de 3.700 de dolari până la finalul anului. Ambele consideră că nivelul de 4.000 de dolari ar putea fi atins până la mijlocul anului 2026.

Creșterea din septembrie, care a depășit 5%, ar fi fost și mai consistentă dacă nu ar fi intervenit o corecție minoră pe 4 septembrie — aurul a înregistrat astfel nouă zile consecutive de creștere, o performanță rar întâlnită pe piața metalelor prețioase, subliniază analiștii XTB.

Tendințele sezoniere sunt, de asemenea, în favoarea aurului, ultimele trei luni ale anului fiind, în mod tradițional, cele mai performante perioade pentru acest metal.

Creșterea valorii aurului nu este doar un fenomen temporar: factori structurali și incertitudini geopolitice pot persista pe termen lung. Dacă „reducerile ratelor dobânzilor vor avea, într-adevăr, loc”, dolarul va rămâne slab, iar deficitele bugetare vor continua să fie mari, ceea ce va menține cererea pentru active sigure. Astfel, aurul se poate menține printre cele mai atractive opțiuni de investiție.

Aurul a înregistrat o lună impresionantă și urmează perioada de toamnă, cea mai favorabilă pentru acest metal. Investitorii interesați pot profita de această tendință prin tranzacționarea aurului online, utilizând platforma XTB, care oferă nu doar acces facil, ci și resurse educaționale dedicate. „Pe termen scurt, atingerea nivelului de 4.000 de dolari este un scenariu realist”, mai afirmă analiștii XTB.

