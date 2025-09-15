În schimb, Australia a consemnat o scădere de 0,3%, Coreea de Sud a câștigat 0,4%, iar Japonia a rămas închisă, fiind zi de sărbătoare națională. Datele economice recente indică o încetinire vizibilă a economiei chineze.

În august, vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 3,4%, iar producția industrială cu 5,2%, niveluri considerate insuficiente pentru a menține o dinamică susținută, conform informațiilor publicate de AP News.

Această slăbiciune este explicată prin impactul tarifelor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, care au afectat modelul economic chinezesc bazat pe exporturi. Beijingul a mizat mult timp pe exporturi pentru a menține creșterea economică, în ciuda problemelor din sectorul imobiliar, însă această strategie a fost serios afectată de barierele tarifare.

Pe Wall Street, S&P 500 a rămas aproape neschimbat vineri, la 6.584 puncte, foarte aproape de recordul stabilit joi. Dow Jones a scăzut cu 273 puncte, în timp ce investitorii privesc cu atenție către decizia Rezervei Federale programată pentru săptămâna viitoare, privind reducerea dobânzilor – prima din acest an.

Pe piețele internaționale, petrolul american s-a apreciat, ajungând la 63,11 dolari pe baril, iar dolarul a înregistrat o ușoară depreciere, coborând la 147,45 yeni.

China a ripostat cu fermitate la adresa Statelor Unite, după ce Washingtonul a solicitat aliaților săi din NATO să impună sancțiuni majore asupra Beijingului, între 50 și 100%, invocând rolul Chinei în finanțarea Rusiei și contribuția la potențialul letal al acesteia în războiul împotriva Ucrainei.

Ministrul chinez de Externe Wang Yi a reiterat că China se angajează să promoveze negocierile de pace pentru a rezolva problemele fierbinți, afirmând că „războaiele nu pot rezolva problemele, iar sancțiunile nu fac decât să le complice”. Wang a făcut aceste declarații într-o conferință de presă la Ljubljana, sâmbătă, după întâlnirea sa cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și europene al Sloveniei, Tanja Fajon, conform China Daily.

„China nu participă și nu planifică războaie, ci încurajează negocierile de pace și promovează soluționarea politică a problemelor fierbinți prin dialog”, a declarat Wang Yi.

Ministrul chinez de Externe a făcut apel la promovarea multilateralismului, consolidarea mecanismelor multilaterale și protejarea în comun a scopurilor și principiilor Cartei ONU. El a precizat că situația internațională actuală este marcată de „haosul interconectat și conflictele continue”.