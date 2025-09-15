Consiliul Local al Sectorului 3 pregătește o majorare considerabilă a tarifelor aplicate pentru ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor parcate ilegal pe raza sectorului. Această măsură este inclusă într-un proiect de hotărâre ce va fi supus dezbaterii și votului în cadrul ședinței programate pentru ziua de miercuri, 18 septembrie.

Principalele categorii vizate de această propunere sunt vehiculele care ocupă în mod abuziv locurile de parcare destinate reședințelor sau celor rezervate persoanelor cu handicap, precum și autovehiculele parcate neregulamentar pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Astfel, se dorește o creștere substanțială a tarifelor, comparativ cu cele în vigoare din anul 2017, menite să reflecte atât evoluția cheltuielilor, cât și impactul inflației.

Concret, tariful pentru ridicarea unui vehicul cu o masă mai mică de 5 tone va crește de la 200 lei la 300 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 50%. Pentru vehiculele mai grele de 5 tone, costul ridicării va ajunge la 450 lei, față de 270 lei anterior, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 66%. Pe lângă aceasta, transportul autovehiculelor va suferi și el o scumpire importantă. Pentru mașinile cu o masă sub 5 tone, tariful de transport se va tripla, urcând de la 150 lei la 450 lei. În cazul vehiculelor mai grele, costul transportului va crește de la 200 lei la 540 lei, adică o majorare de 170%.

Pe lângă aceste servicii, și tarifele pentru depozitarea vehiculelor ridicate vor fi ajustate semnificativ. Astfel, costul depozitării pentru primele 24 de ore va crește de la 150 lei la 250 lei, reprezentând o creștere de 66%. Pentru fiecare zi suplimentară, tariful zilnic va fi „80 de lei”, în loc de 50 de lei, cât se practica anterior. Aceste ajustări tarifare sunt justificate, potrivit proiectului, prin necesitatea acoperirii „cheltuielilor curente pentru funcționarea serviciului și a ratei de inflație”, astfel încât serviciile să poată fi desfășurate eficient și în condiții optime.

Implementarea noilor tarife va fi gestionată de Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 3, care va continua să se ocupe de ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor parcate ilegal, după aprobarea proiectului de hotărâre în ședința Consiliului Local ce va avea loc joi, 18 septembrie.

Această măsură vine într-un context în care tot mai multe autovehicule blochează spațiile destinate persoanelor cu dizabilități sau ocupă locuri de parcare rezidențiale, afectând astfel calitatea vieții locuitorilor și fluiditatea circulației în sector. Majorarea tarifelor are ca scop nu doar descurajarea practicilor de parcare neregulamentară, ci și asigurarea sustenabilității financiare a serviciilor de ridicare și depozitare, care presupun costuri semnificative pentru administrația locală.

În concluzie, dacă proiectul va fi aprobat, locuitorii Sectorului 3 se pot aștepta la o creștere a tarifelor pentru serviciile legate de mașinile parcate ilegal, o schimbare care urmărește să asigure o administrare mai eficientă a spațiilor publice și să reducă abuzurile în ceea ce privește folosirea parcărilor rezervate.