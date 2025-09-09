De ieri, 8 septembrie 2025, transportatorii rutieri de mărfuri și persoane plătesc mai mult pentru rovinietă, în urma intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 23/2025. Măsura vine la scurt timp după ce, la 1 septembrie, au fost actualizate tarifele pentru autoturisme și face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de taxare rutieră din România.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de până la 3,5 tone, costurile aproape se dublează în cazul rovinietei de o zi, care urcă de la 9 euro la 17 euro. Abonamentul pentru șapte zile crește de la 36 la 42,5 euro, pentru treizeci de zile urcă de la 72 la 85,5 euro, iar pentru douăsprezece luni de la 720 la 855 de euro.

Vehiculele cu masa între 3,5 și 7,5 tone vor plăti 7,5 euro pentru o zi, față de 4 euro anterior, 19 euro pentru șapte zile, comparativ cu 16 euro până la 7 septembrie, 38 de euro pentru treizeci de zile, față de 32 de euro, și 380 de euro pentru douăsprezece luni, față de 320 de euro.

În acest segment, tariful zilnic se majorează de la 7 euro la 13 euro, cel pentru șapte zile de la 28 la 33 de euro, pentru treizeci de zile de la 56 la 66,5 euro, iar pentru un an de la 560 la 665 de euro.

Pentru vehiculele de transport marfă cu o masă de peste 12 tone și maximum trei axe, tariful zilnic crește la 17 euro, față de 9 euro anterior, cel pentru șapte zile ajunge la 42,5 euro, față de 36, pentru treizeci de zile la 85,5 euro, față de 72, iar pentru douăsprezece luni la 855 de euro, față de 720.

Cele mai ridicate tarife se aplică vehiculelor de peste 12 tone cu minimum patru axe. Pentru acestea, costul unei zile crește de la 11 la 28,5 euro, pentru șapte zile de la 55 la 71 de euro, pentru treizeci de zile de la 121 la 124,5 euro, iar pentru douăsprezece luni de la 1.210 la 1.425 de euro.

Microbuzele cu 9–23 de locuri vor plăti 7,5 euro pentru o zi, în loc de 4 euro, 19 euro pentru șapte zile, în loc de 16, 38 de euro pentru treizeci de zile, în loc de 32, și 380 de euro pentru douăsprezece luni, în loc de 320.

În cazul vehiculelor cu peste 23 de locuri, tariful zilnic urcă la 13 euro, față de 7 euro anterior, cel pentru șapte zile la 33 de euro, față de 28, cel pentru treizeci de zile la 66,5 euro, față de 56, iar pentru douăsprezece luni la 665 de euro, față de 560.

Ordonanța introduce și sancțiuni mai mari pentru lipsa rovinietei. Pentru vehiculele de marfă cu masa de până la 3,5 tone, amenzile cresc de la intervalul 950–1.990 de lei la 1.440–2.280 de lei. În cazul camioanelor de peste 12 tone cu minimum patru axe, sancțiunile urcă de la 5.950–11.900 de lei la 14.250–28.500 de lei.

Aceste schimbări intervin într-un context de transformare mai amplă a taxării rutiere. Ultima ajustare a rovinietei a fost operată în martie 2024, iar începând cu 1 iulie 2026 urmează introducerea sistemului dual format din rovinietă și TollRo.

Pentru companiile de transport, creșterea tarifelor și a amenzilor înseamnă costuri operaționale mai ridicate și presiune asupra planificării financiare. O parte dintre aceste cheltuieli suplimentare ar putea fi transferate consumatorilor finali, prin prețuri mai mari la bunuri și servicii.