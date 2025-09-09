Florin Manole a postat pe rețelele de socializare un clip în care explică cum trebuie completate cererile pentru tichetele de energie.

Cei dornici se pot înscrie online pe platforma electronică epids.mmuncii.ro. Însă cei care nu știu să lucreze cu calculatorul și nu primesc nici sprijin de la familie sau prieteni pot merge la primărie sau la poștă. Cu toate acestea, numai o mică parte din consumatori vor fi înscriși automat.

„O metodă automată, pentru cei care beneficiază de venit minim de incluziune, peste 240.000 de persoane, care vor fi ca baze de date importate direct în platformă, fără să fie nevoie de documente în plus. Și un lucru extrem de important despre întregul proces este că înrolarea pe platformă nu presupune anexarea la completare a niciunui document”, a explicat Florin Manole.

Așadar, nu va fi nevoie de documente care să justifice veniturile, întrucât bazele de date sunt interconectate și se poate verifica doar pe baza CNP-ului.

Atunci când merg la poștă să plătească factura, beneficiarii vor avea nevoie doar de factură și cartea de identitate. Factura va conține un cod de bare care va fi scanat, iar din suma de plată se scad 50 de lei. Plata se va putea face după ce Ministerul Muncii va emite tichetele, ca o confirmare a înscrierii.

Recent, ministrul Muncii a explicat că sprijinul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică. De asemenea, banii nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie, ajutorul se oferă pentru un singur loc de consum.

Până în prezent, din peste două milioane de consumatori cu venituri reduse, s-au înscris numai 380.000.

Cei interesați mai au la dispoziție trei săptămâni să se înscrie pe o platformă online, la primărie, sau la poștă. Aceștia vor primi, de asemenea, banii pentru lunile iulie și august, de când piața s-a liberalizat, iar facturile s-au dublat.

Săptămâna trecută, Florin Manole a făcut un apel public pentru depunerea cererilor de sprijin la plata facturilor la energie. Programul, derulat prin Ministerul Muncii și Ministerul Energiei, prevede acordarea de tichete în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună.

Oficialul a afirmat atunci că programul de sprijin pentru plata facturilor la energie, prin care se acordă tichete de 50 de lei pe lună, trebuie să ajungă la cât mai mulți beneficiari. El a încurajat persoanele vulnerabile să depună cereri, online, la primărie sau la oficiile poștale, amintind dificultățile cu care se confruntă numeroase familii în acoperirea cheltuielilor cu energia. Mai multe puteți citi aici.