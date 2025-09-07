Autoritatea locală are asigurate plăți pentru costul vieții de 300 de lire sterline, disponibile prin intermediul Fondului de sprijin pentru gospodării DWP, scrie Birmingham Mail.

DWP a anunțat: „Departamentul pentru Muncă și Pensii a pus la dispoziție finanțare suplimentară pentru gospodăriile cu venituri mici din Kingston care îndeplinesc criteriile și care nu își permit să achite alimente, combustibil, facturi la utilități și alte produse esențiale.

Ni s-au alocat fonduri în valoare de 1.520.777,72 lire sterline, care acoperă perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026 inclusiv. Autoritățile locale au puterea de a stabili modul exact în care sunt utilizate aceste fonduri.”

În Kingston, consiliul își propune să ofere sprijin gospodăriilor aflate în nevoie, inclusiv pensionarilor. Acesta precizează: „Facturile la energie pot fi o preocupare majoră pentru gospodăriile cu venituri mici în perioada schemei, iar Consiliul va lua în considerare sprijinirea gospodăriilor cu costul energiei.”

Fondul poate fi folosit și pentru a sprijini gospodăriile cu costuri esențiale legate de aceste articole și cu costuri esențiale mai ample.

În cazuri excepționale de urgență reală, acesta poate fi folosit suplimentar pentru a sprijini costurile locuințelor, în cazul în care schemele existente de sprijin pentru locuințe nu satisfac această nevoie excepțională.

Pentru a fi eligibil, trebuie să locuiți în zona menționată, să nu vă puteți permite costul alimentelor zilnice sau să nu puteți plăti factura la apă, curent și gaze.

Conform noilor reguli, pensionarii vor fi eligibili pentru ajutorul pentru combustibil dacă au un venit de 35.000 de lire sterline sau mai puțin sau un venit comun de 70.000 de lire sterline sau mai puțin.

Este vorba de ajutoare acordate pentru aproximativ nouă milioane de pensionari, sau 75%, ceea ce înseamnă că majoritatea vor primi acum alocația pentru combustibil de iarnă.

Ajutorul este în valoare de 300 de lire sterline pentru cei peste 80 de ani și de 200 de lire sterline pentru cei sub 80 de ani.

Noile reguli au fost elaborate ca parte a unei schimbări radicale privind ajutoarele pentru combustibilul de iarnă, în urma reacțiilor negative la reducerea sprijinului pentru pensionari în 2024, mulți pensionari nebeneficiind de aceste sume.