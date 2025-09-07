Unul dintre apropiații lui Vladimir Putin și-ar dori ca Ucraina să devină una dintre regiunile sau districtele Rusiei. Ramzan Kadîrov, liderul din Cecenia, consideră că doar atunci va putea fi pace.

Având în vedere situația actuală din regiune, Kadîrov spune că nu este un fan al încetării ostilităților, iar asta nu ar fi în interesul Rusiei și aliaților săi în acest moment.

Scopul războiului, numit tot „operațiune militară specială”, este garanția întregii Federații Ruse, spune Ramzan Kadîrov. Iar pacea la frontierele ruse va fi posibilă „numai atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, spune liderul de la Groznîi cu subiect și predicat.

„Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din regiune. Consider că nu este în interesul nostru să încetăm ostilitățile acum… Obiectivele și scopurile operațiunii militare speciale nu sunt luate din aer – ele sunt o garanție a securității întregii noastre țări. Pacea la frontierele noastre este posibilă numai atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, a declarat Ramzan Kadîrov într-un interviu acordat presei de stat rusești.

Tot duminică, premierul Slovaciei, Robert Fico, a afirmat că Vladimir Putin ar fi dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și într-o altă locație, nu doar la Moscova așa cum propusese acum câteva zile.

La rândul său, Zelenski ar fi transmis în cadrul întrevederii de vineri cu Robert Fico că este pregătit să discute cu liderul de la Kremlin, potrivit site-ului teraz.sk.

Robert Fico a explicat într-o emisiune televizată din Slovacia că o astfel de întâlnire nu ar fi avantajoasă nici pentru Zelenski și nici pentru Putin, întrucât nici cetățenii ucraineni și nici cei ruși nu ar privi favorabil o întrevedere directă. Totuși, premierul slovac a subliniat că ambii lideri ar fi conștienți de faptul că, deși întâlnirea le-ar putea aduce pierderi politice, este necesar să negocieze pentru a evita prelungirea războiului.

„Nici pentru Zelenski, pe plan intern, nu ar fi politic avantajos să se întâlnească cu președintele Putin, și nici cetățenii Federației Ruse nu ar fi încântați de o astfel de întrevedere. Dar amândoi înțeleg că, deși le-ar putea aduce pierderi politice, trebuie să se întâlnească și să negocieze, pentru că altfel războiul va continua”, a declarat premierul slovac.

Fico a insistat că nu doar Ucraina, ci și Rusia ar trebui să primească garanții de securitate. Cât despre ideea ca Ucraina să devină cel mai nou membru al NATO, Fico a respins-o categoric. El a mai precizat că Slovacia nu va trimite militari pe frontul ucrainean, iar sprijinul său pentru Kiev s-ar limita la acceptarea tranzitului soldaților altor state prin teritoriul slovac.

De asemenea, premierul slovac a susținut în emisiunea respectivă că situația din Ucraina este mai complexă decât este prezentată în mod obișnuit. Populația vorbitoare de limbă rusă din estul țării ar fi fost supusă discriminării, spune Fico. Sursa citată subliniază că acesta este un punct de vedere frecvent lansat în spațiul public de către propaganda rusă.