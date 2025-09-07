În ciuda statutului său financiar, miliardarul român Ion Țiriac se bucură la mâncărurile tradiționale. Printre preferințele sale se numără mămăliga cu brânză, cârnăciori și kaizer. Totodată, ciorbele sunt nelipsite din meniul său, fie că este vorba de ciorbă de burtă, de fasole sau de legume.

Mariana Stanciu a spus că și invitații lui Țiriac preferă de obicei preparate tradiționale.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretențios la mâncare. Preferă mămăliguța cu brânză, cârnăciori și kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiționale. De fapt, și invitații lui tot așa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli”, a dezvăluit verișoara lui Ion Țiriac, în urmă cu ceva vreme, relatează foodstory.protv.ro.

Chiar dacă trebuie să evite mâncărurile foarte grase, Țiriac nu renunță la tradițiile culinare. De sărbători, pe masa lui se regăsesc mereu sarmale, cozonac și mititei.

Verișoara sa a menționat că pofta pentru astfel de preparate ar fi moștenit-o de la mama lui, originară din Alba Iulia, unde bucatele mai grase sunt parte din tradiție.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face și o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă și de sănătate și de siluetă. Probabil a moștenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obișnuite în Ardeal”, a completat Mariana Stanciu.

Fostul tenismen nu a apelat niciodată la diete drastice sau metode neobișnuite pentru a se menține în formă. El a povestit că ține post intermitent, adică face pauze de câteva ore între mese, ceea ce îl ajută să aibă o greutate optimă. În rest, nu simte nevoia să meargă la sală sau să facă antrenamente intense.

Țiriac mărturisea că la 43 de ani a renunțat definitiv la tenis și la alergări, după ce a simțit că și-a depășit limitele. Astăzi, la 86 de ani, rămâne activ și are un stil de viață echilibrat, cu obiceiuri alimentare adaptate vârstei.