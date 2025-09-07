Ministrul Florin Manole a precizat că termenul este finalul anului 2026 pentru momentul în care se poate reveni asupra plafonului de 3.000 de lei. El a spus că decizia de a introduce CASS pe pensii nu este una care să rămână permanent și că a fost aplicată pentru a diminua dezechilibrele bugetare.

Ministrul Muncii a transmis că scopul principal al guvernului este reducerea deficitului și revenirea la echilibru bugetar. El a insistat că taxa pe pensii este doar o soluție de moment, care trebuie să dispară odată ce finanțele statului se stabilizează. În opinia sa, finalul lui 2026 va fi momentul în care această măsură va putea fi eliminată.

Oficialul a recunoscut că este o măsură neplăcută și nedreaptă, dar a insistat că era necesară pentru a evita agravarea deficitului.

„Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă, pentru că situaţia cu deficitul bugetar trebuie rezolvată şi trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură şi neplăcută şi nedreaptă aş spune”, a spus el.

Florin Manole a vorbit și despre impactul asupra pensionarilor care au fost obligați să plătească această contribuție. El a spus că sumele reținute erau bani meritați de oameni, indiferent dacă erau mari sau mici.

Ministrul a explicat că statul nu a dorit să afecteze veniturile pensionarilor, însă presiunea financiară asupra bugetului a impus luarea acestei decizii.

Oficialul de la Muncă a arătat că, inițial, guvernul a susținut ca plafonul să fie stabilit la 4.000 de lei. Dacă această propunere ar fi fost acceptată, peste 790.000 de pensionari ar fi fost scutiți de plata CASS.

El a explicat că s-a încercat aplicarea acestui plafon și pentru indemnizațiile mamelor, în ideea de a proteja persoanele cu venituri reduse, unde orice taxă are un impact mult mai mare.