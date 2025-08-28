Marius Budăi a declarat că, în calitate de parlamentar, va acționa în interesul alegătorilor săi și speră să aibă susținere politică pentru a implementa două măsuri principale: scutirea de CASS pentru mamele însărcinate care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului și ridicarea sau eliminarea plafonului CASS pentru pensionari, pentru a nu-i penaliza financiar pe cei cu venituri modeste.

Fostul ministru al Muncii a subliniat că sarcina nu este un lux, iar sănătatea mamei și a copilului ar trebui să fie o prioritate, nu o povară.

Marius Budăi a mai spus că mulți pensionari cu venituri modeste ajung să plătească taxe nedrepte din cauza unui prag de pensie considerat nerealist.

„Ca parlamentar voi face ce cred că este bine pentru cei care m-au votat și pe care am obligația să îi reprezint. Sper să am susținerea politică pentru a realiza acest obiectiv și de aceea consider că mai avem doi pași absolut necesari: 1. Scutirea de CASS pentru mamele însărcinate care își cresc copiii și sunt în perioada în care beneficiază de ICC (indemnizație de creștere a copilului). Sarcina nu este un lux. Sănătatea mamei și a copilului trebuie să fie o prioritate, nu o povară financiară. 2. Ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei, dacă nu chiar eliminarea totală a contribuției. Mulți seniori trăiesc cu venituri modeste, dar ajung să plătească taxe nedrepte doar pentru că au pensii puțin peste un prag nerealist”, a scris el pe Facebook.

În altă ordine de idei, și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că mai multe prevederi din pachetul 1 trebuie revizuite, punând accent pe eliminarea taxării prin CASS pentru categorii speciale, precum veteranii, foștii deținuți politici și călugării, deoarece sumele colectate sunt prea mici pentru a justifica măsura. De asemenea, liderul PSD a subliniat necesitatea unor ajustări pentru mame, susținând politici demografice prin acordarea unui sprijin financiar adecvat.

Social-democratul a subliniat că unele măsuri adoptate inițial necesită ajustări, evidențiind în special problema aplicării CASS veteranilor și foștilor deținuți politici, pe care consideră că nu trebuie să îi împovăreze taxe suplimentare.

El a explicat că numărul beneficiarilor este redus, iar impactul bugetar este minim, și a afirmat că aceste corecții trebuie realizate rapid pentru a nu afecta imaginea Guvernului.

„Sunt propuneri la care trebuie să revenim din pachetul 1. Eu nu cred că reducem deficitul dacă am pus CASS la deţinuţii politici şi la veteranii de război. Eu nu vorbesc de urmaşi, eu vorbesc de deţinuţii politici şi de veterani şi de invalizi. Asta e un lucru cu un impact… cred că sunt câteva sute de mii lei pe an. Asta e o treabă pe care trebuie să o reparăm”, a afirmat Grindeanu pentru Digi 24.

Acesta a precizat că a transmis deja aceste propuneri ministrului de Finanțe și a menționat că adoptarea finală a pachetului ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, după clarificarea situației moțiunii de cenzură. Deși calendarul depinde de stabilitatea politică, modificările sunt considerate necesare. Mai multe puteți citi aici.