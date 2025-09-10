Deputatul PSD Marius Budăi a criticat pe Facebook ideea creșterii vârstei de pensionare ca soluție la dezechilibrele sistemului de pensii, adresându-se premierului Ilie Bolojan și USR.

El a precizat că PSD nu va accepta o astfel de măsură și că strategiile de susținere a natalității sunt cea mai bună cale pentru stabilitate pe termen lung. Budăi a sugerat reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS, o inițiativă susținută de PSD și prezentă în Parlament.

„Alternativa creșterii natalității este creșterea vârstei de pensionare?! Văd că, după premierul Bolojan, și cei de la USR vor să crească vârsta de pensionare. Le spun tuturor să înceteze cu aceste amenințări la adresa celor care muncesc! PSD nu va accepta sub nicio formă o astfel de măsură! Legea pensiilor din sistemul public are prevederi clare în acest sens, a fost jalon în PNRR și are acceptul Comisiei Europene. Dacă PNL și USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susțină politicile de creștere a natalității. Iar primul pas ar fi să admită că au greșit și voteze în Parlament inițiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS!!!”, a spus Marius Constantin Budăi într-o postare pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, într-un interviu la TVR, că România trebuie să majoreze vârsta de pensionare pentru toate categoriile, inclusiv pensiile speciale, altfel sistemul de pensii va deveni nesustenabil în 5–10 ani.

„Dacă nu crește vârsta de pensionare în general la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste 5 ani, peste 10 ani”, a avertizat premierul.

Ulterior, Guvernul a precizat că nu are în vedere o lege privind creșterea vârstei standard de pensionare, iar premierul se referea doar la categoria pensionarilor cu statut special.

Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Ovidiu Popa, a calificat declarația USR despre creșterea vârstei de pensionare drept dezinformare.

Popa a invocat că Legea pensiilor prevede clar că vârsta standard nu poate fi modificată până cel puțin în 2038, condiționat doar de o creștere semnificativă a speranței de viață.

„Declarația USR despre creșterea vârstei de pensionare e dovada clară că atunci când nu cunoști realitatea din România, ajungi să spui enormități. PSD a spus foarte clar: NU vom susține nici acum, nici în viitorul apropiat o astfel de măsură!”, a scris deputatul pe Facebook.

De asemenea, Ministrul Muncii, Florin Manole, a reafirmat că pensia este un drept câștigat iar PSD nu susține schimbări la capitolul vârstă de pensionare, subliniind că nu există vreo discuție sau proiect în acest sens.

Date recente arată că speranța de viață în România este semnificativ mai scăzută decât media UE și că populația activă și contribuabilii sunt în scădere. Majoritatea țărilor europene au adoptat creșteri treptate ale vârstei de pensionare, unele legate de creșterea speranței de viață.