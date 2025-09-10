Din cuprinsul articolului Mai multe femei pe piața muncii

Pentru a remedia situația, Asociația Solidaritate și Egalitate și Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU) lansează Hotline-ului #WeAreHalf, un serviciu gratuit de consiliere pentru angajare pentru femei, și organizează traininguri vocaționale în cinci orașe mari ale țării.

Hotline-ul va oferi consiliere profesională, sprijin pentru recrutare și integrare pe piața muncii. În paralel, Caravana Națională a Egalității va aduce sesiuni de consiliere directă la:

– Cluj-Napoca – 23 septembrie.

– Brașov – 7 octombrie.

– Sibiu – 9 octombrie.

– Iași – 21 noiembrie.

– București – decembrie (data exactă va fi anunțată).

„Misiunea noastră este să integrăm cât mai multe femei pe piața muncii, să le ajutăm să obțină independența economică și să le susținem să ajungă în poziții de leadership. Hotline-ul și trainingurile sunt soluții directe, create pentru nevoile reale ale femeilor din România”, a declarat Mihaela Raluca Tudor, fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate și CEO TUDOR Communications.

„Prin acest parteneriat contribuim activ la creșterea prezenței femeilor pe piața muncii și la reducerea diferențelor salariale. Susținem accesul lor în domenii cu productivitate ridicată și dreptul la o remunerare corectă”, a spus Sorina Donisa, președinta AFSRU.

Mișcarea socială #WeAreHalf a fost creată acum doi ani și jumătate de Asociația Solidaritate și Egalitate. În acest timp, a reunit peste 3.000 de femei din toată țara și a organizat zeci de evenimente, expoziții, campanii de informare și educare, sute de apariții media și sesiuni de mentorat pentru dezvoltarea leadershipului feminin.

Acțiunile #WeAreHalf sunt susținute în principal de Kaufland România, alături de Puratos România, Sennheiser România, Exim Banca Românească și Avon România.