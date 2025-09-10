Proiectul a fost detaliat în cadrul unei vizite la Instituția Prefectului Județului Cluj, unde ministrul Radu Marinescu a susținut o conferință de presă alături de prefectul județului, Maria Forna, în fața reprezentanților mediului de afaceri.

Conform planului, după o evaluare a rezultatelor obținute, proiectul urmează să fie extins etapizat, mai întâi pe regiuni și ulterior la nivel național. Reprezentanții mediului de afaceri, în special cei din sectorul HoReCa, și-au manifestat interesul de a beneficia cât mai curând de avantajele acestei inițiative.

În acest context, aceștia au anunțat disponibilitatea de a achiziționa brățări electronice pentru monitorizarea deținuților care vor lucra în mediul privat.

Ministerul Justiției a subliniat că demersurile investiționale în infrastructura sistemului judiciar trebuie să continue, pentru a sprijini modernizarea și buna funcționare a instanțelor de judecată și a unităților de parchet la standarde ridicate.

„Proiectul menţionat urmăreşte utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului Cluj, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate şi, implicit, al diminuării semnificative a riscului de recidivă, urmând ca, în urma unei evaluări a rezultatelor obţinute, să fie extins etapizat, pe regiuni şi ulterior pe plan naţional”, a informat Ministerul Justiției.

Radu Marinescu a precizat că printre prioritățile mandatului său se numără reducerea duratei de soluționare a cauzelor, aplicarea rapidă și eficientă a hotărârilor judecătorești, suplimentarea schemelor de personal și degrevarea instanțelor. În acest sens, digitalizarea accelerată și utilizarea sistemelor de inteligență artificială sunt considerate esențiale.

Tot în cadrul vizitei, la sediul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost semnat un protocol de colaborare între Ministerul Justiției și instituția de învățământ. Acest acord este destinat personalului din administrația penitenciarelor, cadrelor didactice și studenților, inclusiv doctoranzilor, și urmărește consolidarea capacității instituționale și îmbunătățirea performanței profesionale a personalului din sistemul penitenciar din România.

Potrivit explicațiilor oferite de Ministerul Justiției, protocolul prevede introducerea unor metode moderne de pregătire, derularea de proiecte comune, stagii de practică și activități științifice și profesionale. Totodată, instituția subliniază că proiectul are ca obiectiv formarea continuă a personalului din sistemul penitenciar, dezvoltarea materialelor de pregătire, diseminarea bunelor practici și integrarea resursei umane în rețele profesionale naționale și internaționale.