Întrebat despre schimbarea procurorilor-șefi, Radu Marinescu a explicat că orice schimbare trebuie realizată respectând strict legea și că revocarea este posibilă doar în condițiile clar stabilite de legislație.

”Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii. Există pisibilitatea de a propune revocarea, numai că intervin nişte ipoteze foarte clar determinate de lege. Şi dacă nu te regăseşti în ele…”, a declarat el în emisiunea ”Insider Politic” de la Prima TV.

Ministrul a subliniat că „exprimarea unei nemulţumiri, fie ea şi prezidenţială”, nu reprezintă un motiv legal de revocare.

”Aici nu spun că nu ar exista şi imperfecţiuni în activitatea Parchetelor, nu spun că domnul preşedinte nu poate să fie nemulţumit, poate într-un mod legitim. (…) Dacă este să ne ghidăm după indicatori statistici, indicatori obiectivi (…) se vede că, de exemplu, Raportul de ţară arată că există un progres în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, aplicarea strategiei anticorupţie, un progres în ceea ce priveşte soluţionarea număruluide cauze care îi privesc pe magistraţi”, a spus oficialul.

Radu Marinescu a mai precizat că ”avem fenomene infracţionale care ne îngrijorează”. Oficialul a afirmat că DNA a avut dosare importante și că este esențial ca președintele și alți actori publici să transmită mesaje clare, evidențiind necesitatea unei lupte eficiente și rapide împotriva infracționalității, din cauza fenomenelor infracționale îngrijorătoare.

”Dacă este să ne raportăm la elemente recente, vedem că de exemplu DNA a avut nişte dosarede anvergură. (…) Este foarte important ca şi domnul preşedinte şi orice actor public important să transmită mesajele. Şi eu transmit mesajul că e necesar ca lupta cu infracţionalitatea să fie promptă, să fie efiace, să fie deplină, fiindcă avem fenomene infracţionale care ne îngrijorează”, a declarat el.

Marinescu a abordat problema violenței domestice împotriva femeilor, menționând totodată și alte probleme grave, precum traficul de droguri și traficul de persoane. Astfel, acesta a anunțat că Ministerul Justiției analizează posibilitatea incriminării femicidului și că fenomenul infracțional, inclusiv traficul de droguri, traficul de persoane și infracțiunile informatice, reprezintă motive de îngrijorare.

”Ministerul Justiţiei ia în considerare foarte serios să trecem la o formă de incriminare, inclusiv pentru femicid. Amintesc drogurile, traficul de persoane care îngrijorează, infracţiunile în formă informatică, care copleşesc de multe ori segmente ale societăţii. Deci fermitate trebuie să existe. Sunt şi nemulţumiri, poate se poate face mai mult. Dar ca să revoci un procuror-şef, trebuie să ai acele elemente strict limitativ prevăzute de lege. Nu sunt îndeplinite, în momentul de faţă”, a afirmat ministrul.

Oficialul a declarat că în prezent nu există condițiile legale necesare pentru revocarea procurorilor-șefi.

”În acest moment, pentru a declanşa o procedură de revocare a procurorilor apreciez că nu există acele elemente strict cerute de lege, pentru astfel de procedură. Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar. Intervenim atunci când legea o impune şi elementele de fapt sunt foarte-foarte clare, în sensul că trebuie adoptată o anumită soluţie”, a afirmat el.

Când a fost întrebat despre eventuale discuții cu președintele Nicușor Dan pe această temă, Radu Marinescu a precizat că acestea au avut un caracter „instituțional”.

”Am avut discuţii cu domnul preşedinte, instituţionale, inclusiv în cadrul CSAT. Au fost examinate şi aspecte care privesc legislaţia, activitatea Parchetelor”, a spus ministrul.

Întrebat ce notă ar acorda procurorului-șef de la DNA, Radu Marinescu a răspuns că nu este profesor și, prin urmare, nu poate evalua.

Oficialul a explicat că o evaluare a Uniunii Europene, bazată pe indicatori obiectivi, arată că există probleme legislative, precum intervenția prescripției, care însă a fost corectată și nu se va mai repeta. Totodată, evaluarea evidențiază aspecte pozitive, în special progresele în lupta anticorupție și în procesele penale care vizează magistrați.

”Nu sunt profesor, procurorii nu sunt elevi. Nu intru într-un sistem de evaluare. V-aş spune ce scrie în raportul de ţară pe anul 2025. O evaluare făcută pe toate ţările din Uniunea Europeană foloseşte nişte indicatori care poate sunt mai obiectivi. Aceşti indicatori spun că există chestiuni care trebuie reparate cum e chestiunea legată de intervenţia prescripţiei, numai că aici intervenţia organelor judiciare este poate de eficientizare a activităţii. Problema e de legislaţie. Am corectat-o şi pe aceasta, în momentul de faţă, pe viitor nu se mai întâmplă astfel de lucruri. În schimb sunt scoase în evidenţă aspecte favorabile în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, progresele făcute în procesele penale privind pe magistraţi. Deci dacă ne-am raporta la aceste elemente există note pozitive semnificative”, a declarat Radu Marinescu.

Mandatele procurorilor-șefi urmează să expire în primăvara anului 2026.

Radu Marinescu a afirmat că între puterile statului trebuie să existe dialog, nu confruntare, menționând că ne aflăm în „era divergențelor constructive”. De asemenea, el consideră că implicarea președintelui Nicușor Dan în discuțiile publice despre drepturile magistraților a fost un lucru pozitiv.

”Nu este nevoie să existe un război şi o stare conflictuală între puterile statului nu este una care să fie tipică şi proprie unei democraţii şi unui stat de drept. Fiecare dintre puterile constituţionale trebuie să îşi exercite atribuţiile şi competenţele lor în conformitate cu dispoziţiile legale şi evidente ale Constituţiei. În această logică, Parlamentul şi Guvernul, în componenţa legislativă care îi permite să îşi asume răspunderea, acţionează în sensul adoptării unor proiecte legislative care să îi permită traducerea în faptă a Programului de guvernare pe care coaliţia şi l-a asumat”, a spus el.

Oficialul a adăugat că ”de partea cealaltă, puterea judecătorească are menirea de a realiza o funcţie esenţială, cea a justiţiei în statul de drept, care evident îşi manifestă aceste competenţe în limitele care sunt stabilite de Constituţie”.

”Între puteri trebuie să existe un dialog, în niciun caz un război. Actuala coaliţie şi-a propus un scop care este de justiţie socială şi nu numai, de atragere a unor fonduri europene pe o componentă a PNRR care ţine de o reformă a pensiilor de serviciu şi în acest sens a fost conturat un proiect legslativ, au existat discuţii cu reprezentanţii magistraţilor (…) Dar sigur că pot să existe nemulţumiri, sigur că aceste nemulţumiri ale oricărei categorii profesionale sau sociale pot fi exprimate. Într-o democraţie, unanimitatea se întâlneşte mai rar, dar divergenţele trebuie să… Acum suntem în era divergenţelor constructive ”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă l-a surprins implicarea președintelui Nicușor Dan, Marinescu a răspuns că acest lucru nu l-a surprins deloc.