Companiile aeriene din Europa sunt furioase din cauza adoptării de către Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European a unui text care refuză să îngreuneze obținerea de despăgubiri de către pasagerii aerieni pentru zborurile întârziate.

Textul comisiei, adoptat luni cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri, susține, de asemenea, o inițiativă care permite pasagerilor să transporte gratuit la bord bagaje de mână cu o greutate de până la 7 kilograme.

Textul reprezintă poziția Parlamentului European cu privire la proiectul de reformă a drepturilor pasagerilor aerieni. Poziția este în contrast puternic cu propunerile Comisiei Europene și ale Consiliului UE, ceea ce înseamnă că negocierile tripartite care vor începe miercuri vor fi probabil tensionate, se arată într-un material publicat de Politico.eu.

Poziția comisiei provoacă nemulțumirea industriei aviatice, iar marți, A4E — un grup de lobby al companiilor aeriene care include Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair și IAG, proprietarul British Airways — a calificat textul Parlamentului drept „nerealist”.

Regulamentul actual acordă pasagerilor aerieni despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de lungimea rutei, pentru toate zborurile întârziate cu cel puțin trei ore.

În 2013, Comisia a propus ridicarea pragului de întârziere la cinci ore pentru toate zborurile intra-UE sau pentru zborurile de până la 3 500 de kilometri; la nouă ore pentru zborurile extra-UE între 3 500 km și 6 000 km; și la 12 ore pentru zborurile extra-UE de peste 6 000 km.

Dosarul a fost blocat timp de ani de zile, avansând doar când, în iunie, Consiliul a sugerat un prag de patru ore pentru zborurile de până la 3 500 km sau în interiorul UE și de șase ore pentru zborurile de peste 3 500 km.

Parlamentul s-a opus însă micșorării drepturilor la despăgubiri, iar negociatorii intenționează să insiste pe această poziție în cadrul viitoarelor negocieri în trei. Textul TRAN majorează, de asemenea, despăgubirea minimă pentru o întârziere lungă sau o anulare la 300 de euro.

„Avem mai multe linii roșii pentru care trebuie să luptăm… prima este că nu vom accepta (creșterea întârzierii la) mai mult de trei ore… după care pasagerul are dreptul să primească o despăgubire”, a declarat raportorul Andrey Novakov, din Partidul Popular European. „Parlamentul este foarte unit în ceea ce privește problema celor trei ore”, a declarat Jan-Christoph Oetjen, raportorul din umbră al Renew Europe, reporterilor după vot. „Dacă se ajunge la patru ore, se încalcă drepturile a două treimi dintre pasagerii care au dreptul la despăgubiri în prezent. Așadar, pentru noi, acest lucru este inacceptabil”, a adăugat Oetjen.

Însă grupul A4E a transmis: „Extinderea acestei perioade la cinci ore ar putea preveni până la 40 % din întârzieri.”

David Curmi, președinte executiv al KM Malta Airlines, a declarat: „Actuala regulă privind întârzierea de trei ore … penalizează companiile aeriene care fac tot posibilul pentru a evita anulările, când, de fapt, pasagerii sunt mai bine deserviți de un zbor întârziat decât de niciun zbor.”

Discuțiile cu țările UE nu vor fi ușoare. În iunie, Consiliul a deschis o procedură legislativă neobișnuită a UE, care va obliga la încheierea negocierilor în termen de șase până la opt luni, ceea ce a stârnit furia deputaților europeni.

„Suntem destul de departe de Consiliu, în principal din cauza neîncrederii dintre cele două instituții”, a spus Novakov, menționând că Parlamentul a votat prima sa poziție cu privire la propunere încă din 2014. „Și după acești 11 ani, ei aleg o procedură care ne limitează timpul pentru negocieri, ceea ce nu consider a fi într-adevăr un spirit de cooperare și prietenie”, a adăugat Novakov.

Poziția Parlamentului include, de asemenea, dreptul de a transporta gratuit un bagaj de mână cu o greutate de până la 7 kilograme, chiar și în cazul companiilor aeriene low-cost, cu condiția ca acesta să nu depășească „dimensiunile maxime de 100 cm (suma lungimii, lățimii și înălțimii)”. Pasagerii ar avea, de asemenea, dreptul să transporte un bagaj mic sub scaun.

Consiliul dorește să permită doar un singur bagaj gratuit cu dimensiuni maxime de 40 cm x 30 cm x 15 cm, care să încapă sub scaunul din față. Comisia susține această idee și, pe 8 octombrie, a lansat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Spaniei pentru amendarea companiilor aeriene care percep taxe pentru bagajele de mână mai mari.

Companiile aeriene se opun, de asemenea, poziției Parlamentului.

„Apelurile politice de a impune bagaje de cabină „gratuite” sunt în totală neconcordanță cu preferințele pasagerilor”, afirmă reprezentanții A4E, susținând că pasagerii preferă tarife mai ieftine și opțiunea de a cumpăra bagaje suplimentare, decât să plătească tarife mai mari pentru un bilet care include bagajele de mână.

Poziția Parlamentului European acordă, de asemenea, pasagerilor dreptul de a alege între o carte de îmbarcare pe hârtie sau digitală — o propunere în contrast puternic cu anunțul recent al Ryanair că toți pasagerii săi vor trebui să prezinte un bilet digital în aplicația oficială a companiei aeriene începând cu 12 noiembrie.