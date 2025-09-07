Cele mai luxoase companii aeriene din lume. Mai jos veți descoperi câteva dintre cele mai luxoase companii aeriene din lume. Dacă puteți, rezervați zborurile la clasa întâi cu oricare dintre aceste companii aeriene pentru a avea o călătorie plină de stil și confort.

Odată cu avansul tehnologiei, combinat cu un design și o viziune unice, unele dintre „locurile” disponibile la clasa întâi sunt cu adevărat impresionante și se potrivesc perfect termenului de ”călătorie de lux” în fiecare detaliu, conform luxurycolumnist.

Iată care sunt cele mai luxoase companii aeriene din lume

Clasată ca cea mai bună companie aeriană a anului 2021 la World Airline Awards, Qatar Airways oferă servicii de top pentru orice pasager. Înființată în 1997, a devenit rapid una dintre companiile aeriene cu cea mai rapidă creștere din lume.

Cu uși glisante la clasa business și apartamentele de lux, dar și cu opțiunile opulente ale scaunelor, Qatar Airways oferă o oază inconfundabilă. De la pijamale de designer la un meniu à la carte și ecrane LCD, această companie aeriană oferă cea mai plăcută experiență de zbor.

Singapore Airlines este renumită pentru că oferă o gamă largă de facilități pentru pasageri, pentru a le asigura un zbor plăcut.

Pasagerii de la clasa I se bucură de apartamente cu pat și scaune separate și televizoare cu ecran plat. Această companie aeriană are și unele dintre cele mai bune echipaje, iar însoțitorii de bord sunt la dispoziția pasagerilor în aproape orice moment în timpul zborului.

Este una dintre companiile aeriene oficiale sub pavilionul Emiratelor Arabe Unite. Zborul la clasa I pe Etihad Airways este în adevăratul sens al cuvântului o experiență de cinci stele, de la început până la sfârșit.

La Aeroportul Internațional Abu Dhabi, există impresionantul Etihad First Lounge, cu o sală de fitness și un bar unde puteți gusta cele mai rafinate băuturi. În timpul zborului, vă puteți bucura de o selecție de vinuri personalizate și un serviciu unic, care vă permite să dormiți confortabil.

Compania aeriană oferă opțiuni excepționale pentru clasa economic, oferind un sentiment de exclusivitate la un buget redus. Aici intră opțiunea suplimentară Economy Neighbour-Free, în care pasagerii pot licita pentru a beneficia de trei locuri adiacente.

Cei care călătoresc la clasa I cu Emirates au parte de intimitate în apartamentul lor. Ușile private de la podea până la tavan protejează de zgomot și se asigură că veți avea un somn minunat.

Apartamentele private din A380 și Boeing 777 au un pat complet plat și căști Bowers & Wilkins E1 cu anularea zgomotului, concepute special pentru Emirates. Există o colecție luxoasă de îngrijire a pielii Byredo și acces la A380 Shower Spa.

Compania Emirates este câștigătoarea premiilor World’s Best Inflight Entertainment 2021.

Cu un slogan precum „Depart the Everyday”, este ușor de înțeles de ce această companie aeriană a fost inclusă pe lista cu cele mai bune companii aeriene.

Cu un pahar de șampanie și un scaun care se transformă într-un pat complet plat – Virgin Atlantic Upper Class este o experiență de lux în orice călătorie cu avionul. Luxosul lounge de la bord The Loft, disponibil pe Airbus A350, este un loc minunat pentru a amenaja un spațiu de lucru departe de scaunul desemnat.

Această companie aeriană comercială este prima companie aeriană internațională din Japonia, înființată în 1951 și rămâne unul dintre transportatorii aerieni de elită.

Capsulele private de la clasa I oferă coconul perfect pentru a coborî odihnit după un zbor lung. Indiferent dacă preferați un fel de mâncare occidental sau doriți să vă scufundați în bucătăria japoneză – meniul va fi pe placul oricărui gurmand.

Decorată cu simbolul maori al unui rechin-ciocan pe cozile avioanelor, această companie aeriană Kiwi aduce lux și confort în fiecare călătorie. Cu bagaje prioritare și check-in premium în pachetul Business Premier, pasagerii se vor bucura de un zbor fără griji. Scaunele care se întind sunt perfecte pentru zborurile pe distanțe lungi.

Clasa economic Air New Zealand oferă prima opțiune Economy Skycouch din lume, permițând pasagerilor să liciteze pentru oportunitatea de a-și transforma scaunul într-o canapea.

Caracterizată printr-un stil minimalist de măiestrie elvețiană, această companie oferă un strop de rafinament pasagerilor. De la meniurile gourmet până la pijamale de designer gratuite, Swiss International Air Lines este un transportator aerian căruia îi pasă de experiența de zbor a celor care plătesc un bilet.

Cea mai mare companie aeriană din Japonia, Nippon oferă zboruri în peste 50 de destinații interne și 25 internaționale. Noile cabine de pe 777-300ER au cele mai adânci și confortabile scaune din lume. Apartamentele, cunoscute pur și simplu sub numele de The Suite, au un scaun autonom cu un monitor TV 4K de 43 inch.

Fondată în 1946 de foștii piloți ai Forțelor Aeriene Roy Farrell și Sydney de Kantzow, Cathay Pacific a fost votată cea mai bună companie aeriană din lume de patru ori în World Airline Awards. Explicația este simplă: aici luxul și confortul dau senzația unei călătorii pe un vas de croazieră, unde ai la dispoziție tot ce dorești.