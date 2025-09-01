Raiffeisen Bank a lansat un cont destinat adolescenților care au împlinit 14 ani, dar nu au încă 18 ani. Produsul este gândit ca o soluție educativă și practică, ce oferă libertate de utilizare, dar și siguranță în gestionarea banilor.

Contul include card gratuit și acces la aplicația Smart Mobile, personalizată pentru adolescenți. Prin intermediul aplicației, aceștia își pot consulta soldul, istoricul tranzacțiilor, pot primi notificări instant și chiar bloca sau înlocui cardul atunci când este nevoie.

Prin funcționalități simple, acces la aplicații moderne și bonusuri financiare, tinerii primesc ocazia de a învăța cum să-și gestioneze banii încă dinainte de a deveni adulți.

Noul cont le permite adolescenților să:

efectueze plăți rapide cu cardul, atât în magazine, cât și online;

retragă numerar gratuit de la orice ATM din România;

urmărească în timp real fiecare cheltuială și încasare;

experimenteze primele lecții de autonomie financiară într-un cadru sigur.

Raiffeisen subliniază că produsul este complet gratuit și a fost creat pentru a răspunde provocărilor specifice vârstei: nevoia de libertate și dorința de siguranță.

Pentru a stimula utilizarea responsabilă, banca oferă un bonus financiar de până la 300 lei. Suma se acordă în funcție de modul în care contul este utilizat, oferind adolescenților un stimulent suplimentar pentru a învăța cum să își administreze banii.

Astfel, produsul nu este doar un instrument de plată, ci și o resursă educațională, care îmbină practica zilnică cu beneficiile financiare directe.

Cătălin Chirieac, Director Executiv Achiziție și Engage Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank, a declarat că noul cont completează gama de produse adresate fiecărui membru al familiei. El a subliniat că banca dorește să sprijine părinții în relația cu adolescenții, oferindu-le acestora un cadru sigur și modern pentru a-și dezvolta responsabilitatea financiară.

Produsul este gândit pentru a încuraja planificarea și gestionarea resurselor personale încă din adolescență, oferind experiențe practice care pregătesc tinerii pentru maturitate financiară.