Persoanele cu venituri mici din Sectorul 1 pot primi din nou ajutor pentru plata facturilor la încălzire în această iarnă. Se poate obține și un supliment pentru energie. Cererile se pot depune începând de marți, 21 octombrie 2025.

Pentru a primi ajutorul, trebuie îndeplinite anumite condiții stabilite de Primăria Sectorului 1. Pot primi ajutorul pentru încălzire familiile care au venituri până la 1.386 lei/persoană și persoanele singure care au venituri până la 2.053 lei.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru lunile noiembrie 2025 – martie 2026. Suma primită depinde de venit și poate acoperi o parte sau toată factura. Valoarea maximă lunară este:

250 lei pentru gaze naturale;

500 lei pentru energie electrică;

320 lei pentru lemne, cărbune sau alți combustibili.

Ajutorul pentru încălzire cu energie electrică se acordă: doar celor care nu au alt sistem de încălzire sau celor care au fost debranșați de la termoficare sau gaze, dar au contract valabil de furnizare a energiei electrice. Se acordă doar dacă încălzirea cu energie electrică este principalul sistem folosit în locuință.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, se acordă și un sprijin lunar pentru alte cheltuieli cu energia, în perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026:

30 lei/lună pentru energie electrică (70 lei/lună dacă locuința se încălzește doar cu curent electric);

10 lei/lună pentru gaze naturale;

10 lei/lună pentru energie termică;

20 lei/lună pentru lemne, cărbune sau alți combustibili.

Ajutorul pentru încălzire depinde de venitul mediu pe persoană din familie (sau al persoanei singure). Cu cât venitul este mai mic, cu atât ajutorul este mai mare. Procentul din factura acoperit de stat este următorul:

100% – dacă venitul este până la 200 lei/persoană

90% – între 200,1 și 320 lei

80% – între 320,1 și 440 lei

70% – între 440,1 și 560 lei

60% – între 560,1 și 680 lei

50% – între 680,1 și 920 lei

40% – între 920,1 și 1.040 lei

30% – între 1.040,1 și 1.160 lei

20% – între 1.160,1 și 1.280 lei

10% – între 1.280,1 și 1.386 lei (pentru familii)

10% – între 1.280,1 și 2.053 lei (pentru persoane singure)

Statul român plătește acest procent din factura de încălzire, dar nu mai mult decât valoarea reală a facturii.

Cererile și actele necesare se pot depune la DGASPC Sector 1, pe Bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, corp E. Programul este de luni până vineri, între orele 08:30 și 16:00.

Documentele pot fi trimise și online, prin e-mail. Toate formularele, condițiile și lista completă a documentelor necesare se pot găsi și descărca de pe acest site.

Începând de marți, 21 octombrie 2025, DGASPC Sector 1 oferă ajutor direct pentru completarea cererilor. Pentru mai multe informații, poți suna la 021.223.41.90 / 94, interior 280, la Compartimentul Protecție Socială – Consumatori Vulnerabili. Persoanele care îndeplinesc condițiile pot primi toate formele de sprijin disponibile.