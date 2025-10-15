În 2025, întreținerea lunară la bloc variază semnificativ între clădirile noi și cele vechi, în funcție de tarifele locale la utilități, sistemul de încălzire și cheltuielile de administrare. Deși pe listă apare ca o sumă fixă, costul final diferă considerabil de la o asociație la alta, potrivit calculelor realizate pe baza tarifelor reglementate și a datelor publice ANRE și ANRSC.

Cele mai mari diferențe între blocurile vechi și cele noi se văd la capitolul reparații și mentenanță. Clădirile vechi implică frecvent cheltuieli suplimentare pentru lifturi, fațade, instalații comune sau terase degradate, ceea ce duce la fonduri de reparații mai mari și contribuții suplimentare în anumite luni.

Prin contrast, blocurile noi beneficiază de izolație mai bună și instalații moderne, ceea ce reduce costurile curente, cel puțin în primii ani de exploatare.

Începând cu anul 2025, ANRE și operatorii de distribuție au modificat componentele reglementate din facturile de energie electrică, iar ANRSC a aprobat noi tarife pentru apă și canalizare la nivel regional. Exemple de tarife totale (apă + canal) valabile în octombrie 2025:

București: 10,43 lei/m³

Cluj-Napoca: 12,33 lei/m³

Timișoara: 15,57 lei/m³

Iași: 18,24 lei/m³

Constanța: 15,13 lei/m³

Pentru energia electrică, prețurile medii pentru consumatorii casnici sunt între 1,04 și 1,60 lei/kWh, în funcție de furnizor și zona de distribuție.

Diferențele majore apar la sistemele de încălzire. De exemplu, în București, unde sistemul centralizat este subvenționat, consumatorii plătesc aproximativ 330 lei/Gcal, deși costul real este mult mai mare. În Timișoara, unde subvențiile sunt reduse, tarifele ajung la 466 lei/Gcal.

Un apartament într-un bloc nou, cu centrală individuală sau instalație modernă, consumă cu până la 50% mai puțină energie termică decât unul dintr-un imobil vechi. Estimările de cost pentru o lună de iarnă (apartament 2 camere, 2–3 persoane):

Oraș Bloc nou Bloc vechi București ≈ 340 lei/lună ≈ 460 lei/lună Cluj-Napoca ≈ 370 lei/lună ≈ 475 lei/lună Timișoara ≈ 395 lei/lună ≈ 510 lei/lună Iași ≈ 405 lei/lună ≈ 515 lei/lună Constanța ≈ 375 lei/lună ≈ 485 lei/lună

Diferențele de cost provin în principal din cheltuielile de administrare (50–150 lei/lună la blocurile noi, 150–300 lei/lună la blocurile vechi) și din consumul de încălzire. În orașele cu tarife mari la apă sau fără subvenții la energie termică, precum Iași și Timișoara, factura totală crește semnificativ.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), ponderea cheltuielilor cu locuința în bugetul gospodăriilor a crescut în anul 2025, ceea ce face ca întreținerea lunară să fie resimțită tot mai puternic de proprietari.

Pe scurt, nu există o „sumă fixă” pentru întreținere, ci o combinație de factori: tarife locale, tipul de clădire, sistemul de încălzire și deciziile luate de asociațiile de proprietari. Blocurile noi rămân, în general, mai eficiente și mai ieftine de întreținut, dar diferențele se pot estompa odată cu creșterea costurilor la utilități.