Un proiect legislativ aflat în discuție prevede ca serviciile de apă și canalizare furnizate populației să fie scutite de TVA.

În acest moment, serviciile menționate sunt supuse unui TVA de 11%, după ce în vară cota a fost majorată de la 9%, fără a face diferențe între tipurile de clienți. În cazul în care modificarea propusă a legislației va fi aprobată, consumatorii casnici ar putea plăti facturi mai mici, în timp ce firmele și ceilalți clienți non-casnici ar păstra actuala cotă redusă de 11%.

Proiectul prevede că, pentru utilizatorii casnici, serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar urma să fie scutite de TVA până la un consum de 5 m³ pe lună per persoană.

″Pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în limita a 5 m3/lună/persoană″, se arată în proiect.

Conform argumentației din proiect, scutirea de TVA ar viza reducerea presiunii financiare asupra populației, în contextul în care modernizarea și întreținerea infrastructurii de apă devin tot mai stringente.

Documentul mai menționează că, având în vedere capacitatea limitată a consumatorilor de a suporta costuri și necesitatea investițiilor continue pentru a asigura servicii de apă sigure pentru toți locuitorii, se consideră esențială scutirea de TVA a consumatorilor casnici, până la un consum de 5 m³ pe lună per persoană.

″Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum și faptul că, în perioada următoare, sunt necesare noi și noi investiții care să aducă România în rândul țărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesară eliminarea cotei de TVA pentm consumatorii casnici, în limita a 5 m3/lună/persoană″, se mai menționează în document.

La nivel național, tariful mediu pentru apă și canalizare a ajuns la 14,49 lei/m³ fără TVA la 1 octombrie 2025, însă valoarea exactă variază considerabil de la o localitate la alta.

Tarifele cele mai mici pentru serviciile de apă și canalizare se regăsesc în următoarele localități: Ploiești (Apa Nova Ploiești) – 6,88 lei/m³; București (Apa Nova București) – 10,43 lei/m³; Chiajna, Ilfov (Veolia România – 10,64 lei/m³.

În contrast, în anumite județe tarifele pentru apă și canalizare sunt aproape de trei ori mai mari decât în Ploiești, ajungând la: Neamț (Apa Serv Piatra Neamț) – 18,51 lei/m³; Prahova (Hidro Prahova) – 18,24 lei/m³; Iași (APAVITAL).

În orașele mai mari, costurile pentru apă și canalizare se încadrează între: Timișoara – 15,57 lei/m³; Buzău – 17,01 lei/m³; Brașov – 13,25 lei/m³; Constanța – 15,13 lei/m³; Bacău – 17,26 lei/m³.