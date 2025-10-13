În interviul acordat jurnalistului Zoltán Kádár, premierul Viktor Orban a explicat că relațiile dintre România și Ungaria au fost întotdeauna marcate de un anumit nivel de incertitudine. El consideră că acest fapt reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre cele două popoare, modelate de o istorie comună plină de momente tensionate.

„Întrebarea esențială este dacă putem intra în divergență pașnică. Starea naturală nu este aceea că există pace, aceasta este mai degrabă o fază excepțională, nu vine de la sine”, a afirmat Viktor Orban, potrivit publicației transilvănene.

Premierul a subliniat, de asemenea, că actualul guvern de la București manifestă deschidere față de cooperarea bilaterală, aspect pe care îl consideră pozitiv.

„Din fericire, este așa”, a precizat Orban, referindu-se la disponibilitatea părții române de a menține dialogul.

Afirmațiile sale vin într-o perioadă în care contextul geopolitic regional rămâne complex, iar cooperarea dintre statele Europei Centrale și de Est este esențială pentru stabilitatea zonei. În acest cadru, relațiile dintre România și Ungaria continuă să aibă o importanță strategică, mai ales în privința minorităților și a colaborării economice.

Interviul a fost realizat la scurt timp după ce Viktor Orbán a participat la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca, eveniment cu o puternică încărcătură politică, în contextul alegerilor din Ungaria programate pentru aprilie 2026.

În discursul său de la congres, premierul ungar s-a adresat direct comunității maghiare din Transilvania, subliniind importanța implicării acesteia în viața politică a „patriei-mamă”.

„În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania. UDMR a dovedit că nu dimensiunea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea câinele să se lupte”, a spus Viktor Orban.

Mesajul a fost interpretat ca o chemare la unitate și mobilizare în rândul minorității maghiare, într-un moment în care sprijinul acesteia rămâne esențial pentru strategia electorală a Fidesz, partidul aflat la guvernare în Ungaria.

În același discurs, premierul ungar a subliniat rolul pe care UDMR îl joacă nu doar în viața politică din România, ci și în contextul mai larg al comunității maghiare din Bazinul Carpatic. Orban a precizat că Uniunea nu trebuie privită doar ca o formațiune care reprezintă interesele unei minorități, ci ca un „factor de strategie națională”.

El a adăugat că maghiarii din România și Ungaria împărtășesc același interes fundamental: menținerea stabilității și a respectului reciproc între națiunile din regiunea Dunării. Premierul a subliniat, totodată, că puterea comunității maghiare nu derivă din resurse materiale sau din dimensiunea sa, ci din determinarea de a obține „realizări extraordinare”.

„Maghiarii nu pot conta pe dimensiune, armată sau economie, ci doar pe realizări extraordinare care să le confirme valoarea în fața lumii”, a declarat Orban, încheind mesajul său adresat delegaților UDMR.

Prin aceste afirmații, liderul de la Budapesta a transmis din nou ideea unei solidarități transfrontaliere între maghiarii din regiune, subliniind importanța colaborării și a identității comune.