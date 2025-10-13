În august 2025, veniturile salariale au înregistrat o ușoară ajustare: câștigul mediu brut pe economie a scăzut la 9002 lei, mai mic cu 199 lei față de iulie, iar salariul net a coborât la 5387 lei, în scădere cu 130 lei. Statisticile oficiale indică astfel o temperare a remunerațiilor în perioada de vară.

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, salariul mediu net a urcat cu 4,4%, însă când se ține cont de inflație, creșterea reală a puterii de cumpărare este mult mai modestă.

Puterea de cumpărare a angajaților a înregistrat un recul anual: indicele câștigului salarial real a ajuns la 95,0% față de august 2024, semnalând o scădere a valorii reale a veniturilor.

Situația pe termen scurt arată, de asemenea, o ajustare a veniturilor reale: în august 2025, indicele câștigului salarial real s-a situat la 95,6% față de luna precedentă, reflectând impactul majorării prețurilor și dispariția primelor sezoniere asupra puterii de cumpărare.

Diferențele între sectoare continuă să fie semnificative: salariile nete cele mai ridicate s-au raportat în domeniul transporturilor aeriene, unde media a ajuns la 12.458 lei, urmate de industria cocsului și a produselor petroliere, cu un nivel mediu de 11.649 lei.

În partea inferioară a clasamentului salarial se situează sectorul confecțiilor, cu un câștig mediu net de 3341 lei, urmat de industria hotelieră și restaurantelor, unde venitul mediu a fost de 3367 lei.

Institutul Național de Statistică subliniază că veniturile lunare sunt puternic influențate de plata primelor și bonusurilor de sărbători. Aceste suplimente atenuează variațiile anuale, dar în lunile fără astfel de plăți, scăderile salariale apar mai evidente.

În luna august, veniturile din sectorul public au înregistrat scăderi față de iulie: salariile din administrația publică au scăzut cu 1,5%, cele din sănătate și asistență socială cu 1,3%, iar în învățământ cu 0,6%, efect al lipsei unor sporuri ocazionale și al ritmului sezonier caracteristic.

În luna august, majoritatea sectoarelor economice au raportat o reducere a salariului net, după ce în lunile anterioare veniturile au fost susținute de prime ocazionale, beneficii în natură, dividende și alte stimulente.

La scăderea veniturilor au contribuit, de asemenea, reducerea producției, încasările mai mici conform contractelor și perioada concediilor, când nu se acordă tichete sau alte beneficii.

Cea mai semnificativă reducere a venit din sectorul producției de autovehicule, remorci și semiremorci, unde salariile nete s-au diminuat cu 13,1% comparativ cu luna iulie.

Scăderi salariale cuprinse între 7% și 9,5% au fost înregistrate în sectoare precum extracția petrolului și gazelor, prelucrarea și finisarea pieilor, exploatarea minereurilor metalifere, industria hârtiei și a produselor din hârtie, producția de textile și alte ramuri industriale diverse.

Au existat și sectoare cu creșteri salariale: transporturile aeriene au înregistrat un avans de 14,9% față de luna anterioară, în timp ce intermedierile financiare (exclusiv asigurări și pensii), tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, precum și alte servicii au raportat creșteri moderate între 1% și 4%, influențate de plata primelor și de rezultate punctuale ale unor proiecte.

Comparativ cu octombrie 1990, câștigul salarial real este de 236,4%, marcând o reducere de 10,8 puncte procentuale față de iulie 2025. Aceasta arată că, deși nivelul de trai a crescut semnificativ în ultimele trei decenii, puterea de cumpărare a început să înregistreze o tendință descendentă în perioada recentă.

Institutul Național de Statistică precizează că modificările câștigului salarial real sunt influențate atât de evoluția salariului net, cât și de rata inflației. În condițiile unor bonusuri ocazionale și ale unei productivități variabile, chiar și majorările nominale pot fi rapid diminuate de creșterea prețurilor, ceea ce explică scăderea indicilor reali pe termen lunar și anual.