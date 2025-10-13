Transgaz a inițiat procedura de achiziție pentru construcția gazoductului Segarcea–Băilești–Calafat–Plenița, un proiect considerat strategic, menit să asigure furnizarea de gaze naturale pentru aproximativ o treime din locuitorii județului Dolj. Valoarea estimată a investiției este de 244 de milioane de lei, iar durata lucrărilor este prevăzută la 18 luni.

Transgaz a scos la licitație lucrările pentru gazoductul Segarcea–Băilești–Calafat–Plenița, o conductă de 110 kilometri ce va străbate sud-vestul județului Dolj. Proiectul va asigura alimentarea cu gaze naturale a mai multor localități, printre care și orașele Băilești și Calafat.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a făcut publică informația, evidențiind rolul semnificativ al proiectului în stimularea dezvoltării economice locale și în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru comunitățile din regiune.

Cosmin Vasile a declarat că noua conductă va permite alimentarea cu gaze naturale a aproximativ o treime din locuitorii județului.

„Conducta construită va asigura alimentarea cu gaze naturale pentru o treime din populația județului”, a declarat Cosmin Vasile.

Traseul conductei va cuprinde mai multe localități din județul Dolj, printre care Cerăt, Giurgița, Urzicuța, Afumați, Băilești, Galicea Mare, Moțăței, Unirea, Plenița, Rast, Ghidici, Piscu Vechi, Poiana Mare, și se va încheia în municipiul Calafat.

Gazoductul propus va prelungi infrastructura existentă Craiova–Segarcea, o conductă de 39,5 kilometri care a fost finalizată în 2021.

Președintele Consiliului Județean Dolj a explicat că extinderea conductei până la Băilești și Calafat reprezintă un pas natural pentru integrarea unui număr cât mai mare de localități în rețeaua națională de gaze.

Cosmin Vasile a explicat că, odată finalizată această etapă, s-a deschis posibilitatea extinderii rețelei către Băilești, Plenița și, ulterior, până la Calafat.

„După încheierea acestei etape, s-a conturat oportunitatea extinderii rețelei către Băilești, Plenița și mai departe până la Calafat”, a explicat Cosmin Vasile.

Proiectul prevede construirea unei conducte de 110 kilometri, cu o investiție estimată la 244 de milioane de lei și un termen de execuție de 18 luni de la demararea lucrărilor.

Această inițiativă se înscrie în strategia națională de extindere a rețelei de gaze, vizând reducerea dependenței energetice, sprijinirea investițiilor locale și generarea de noi locuri de muncă în regiune.