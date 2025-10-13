În luna septembrie 2025, rata anuală a inflației a ajuns la 9,88%, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, care au crescut cu 11,09%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În august 2025, rata anuală a inflației era de 9,85%, iar principalele creșteri de prețuri vizau tot mărfurile nealimentare, cu 10,48%. În același interval, serviciile s-au scumpit cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.

În categoria produselor alimentare, cele mai accentuate creșteri de preț au fost consemnate la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 32,42%, urmate de fructele și conservele de fructe (+19,26%) și cacao și cafea (+19,23%).

De asemenea, zahărul, produsele zaharoase și mierea au urcat cu 12,6%, uleiul comestibil cu 10,63%, margarina cu 10,13%, pâinea cu 9,40%, iar laptele de vacă cu 11,02%.

Ouăle au devenit mai scumpe cu 9,01%, iar o cafea costă cu 17,08% mai mult față de anul anterior. În ceea ce privește băuturile alcoolice, berea s-a scumpit cu 7,45%, iar vinul cu 6,63%. Totodată, în august, s-a remarcat o creștere a prețului la carnea de bovine, de 9,41%.

În rândul serviciilor, cele mai mari scumpiri în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025 s-au observat la serviciile de igienă și cosmetică, cu 19,52%, urmate de transportul feroviar, unde biletele CFR au crescut cu 18,59%, similar cu nivelul lunii precedente.

Alte creșteri notabile s-au înregistrat la reparațiile auto (+15,76%), serviciile poștale (+12,45%), chiriile (+10,11%), asistența medicală (+13,75%) și transportul urban (+11,74%).

La mărfurile nealimentare, cea mai puternică majorare s-a produs în continuare la energia electrică, cu un avans de 69,16%, creștere determinată de eliminarea schemei de plafonare a prețurilor prevăzută de O.U.G. 6/2025.

De asemenea, energia termică a urcat cu 13,63%, tricotajele cu 8,46%, detergenții cu 8,83%, iar tutunul și țigările cu 7,05%. Medicamentele au avut și ele o creștere de 5,56% în septembrie.

În perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, unele produse alimentare au înregistrat ieftiniri, precum zahărul (-2,44%), cartofii (-10,43%) și mălaiul (-0,93%).

La servicii, s-au observat scăderi la transportul aerian (-14,91%), serviciile poștale și de telecomunicații (-0,59%), abonamentele TV (-0,18%) și serviciile telefonice (-1,33%).

Față de luna august, prețurile de consum din septembrie 2025 au crescut în medie cu 0,36%.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,53%, serviciile cu 0,85%, iar mărfurile alimentare s-au ieftinit ușor, cu 0,2%.

Cele mai mari scăderi lunare s-au înregistrat la fructele proaspete (-7,82%), cartofi (-6,35%) și legume și conserve de legume (-2,89%).

Serviciile aeriene au scăzut cu 9,8%, în timp ce tarifele CFR au rămas neschimbate. Chiriile au crescut ușor, cu 0,25%, iar transportul rutier a înregistrat o majorare de 2,17%.

La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu 0,59%, gaze naturale au rămas la același nivel, iar combustibilii au crescut cu 0,93%.

Începând cu august 2025, la calculul inflației se ține cont de încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor la energie electrică, conform O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările ulterioare.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat în august raportul privind evoluția inflației, după ce INS a confirmat o accelerare semnificativă a acesteia în iulie 2025, ca urmare a liberalizării pieței de energie electrică la 1 iulie 2025.

Potrivit lui Isărescu, BNR a revizuit prognoza de inflație pentru 2025 de la 4,6% la 8,8% pentru sfârșitul anului. Totuși, guvernatorul a avertizat că inflația ar putea depăși pragul de 9%, atingând un vârf de 9,6% în luna septembrie.