În cadrul reuniunii Consiliului Ecofin, miniștrii de Finanțe ai statelor membre UE nu au reușit să adopte o poziție comună cu privire la propunerea Comisiei Europene de majorare a ratelor minime de impozitare pentru țigări.

Propunerea include și introducerea, pentru prima dată, a unor taxe minime pentru produse noi, cum ar fi țigările electronice și pliculețele cu nicotină.

Ministrul danez al Economiei, Stephanie Lose, a declarat că această inițiativă este „esențială pentru protejarea sănătății publice și reducerea achizițiilor transfrontaliere de produse din tutun și nicotină”. Oficialul a vorbit la conferința de presă organizată după reuniunea Ecofin, unde s-a discutat pentru prima dată în detaliu această temă.

Potrivit surselor europene, discuțiile au arătat că există o divizare clară între țările care susțin ferm măsura – aproximativ zece state, printre care Spania, Franța și Germania – și cele care continuă să aibă rezerve majore. Italia s-a aflat în fruntea grupului de state care și-au exprimat îngrijorările legate de impactul noilor niveluri de taxare.

Propunerea Comisiei, prezentată în luna iulie, urmărește creșterea ratelor minime de impozitare pentru țigări și extinderea acestor măsuri și asupra noilor produse cu nicotină. Executivul european consideră că actualele niveluri minime sunt depășite și nu mai descurajează consumul, mai ales în rândul tinerilor.

Textul propunerii prevede stabilirea unei rate minime de 40% din prețul de vânzare cu amănuntul pentru țigări și trabucuri, 62% pentru tutunul de rulat, 50% pentru tutunul de pipă și 55% pentru tutunul încălzit.

În cazul lichidelor utilizate pentru țigările electronice, taxa ar urma să fie de 20% pentru produsele cu o concentrație mai mică de 15 mg de nicotină pe mililitru și de 40% pentru cele care depășesc acest prag. Pliculețele cu nicotină ar urma să fie taxate la o rată minimă de 40%.

Totuși, statele membre vor păstra un anumit grad de autonomie, urmând să își stabilească propriile niveluri de taxare în funcție de prețurile interne, cu condiția respectării acestor praguri minime.

Comisia Europeană consideră că actualizarea acestor taxe este necesară pentru a reflecta evoluțiile pieței și pentru a reduce consumul de produse nocive. Nivelurile minime actuale, stabilite în urmă cu mai mulți ani, sunt de multe ori depășite deja de ratele aplicate de state, care sunt în medie duble față de pragul minim.

Un alt argument adus de Comisie se referă la apariția noilor produse pe bază de nicotină, precum țigările electronice și pliculețele, care atrag tot mai mult tinerii și care, în multe state, nu sunt încă supuse unei taxări specifice.

Bruxelles-ul susține că o reglementare unitară ar reduce disparitățile și ar preveni migrarea consumatorilor către piețele cu taxe mai mici.

Mai multe state membre și-au exprimat rezervele față de nivelul propus al taxelor, considerând că noile praguri ar putea genera efecte economice negative și ar stimula contrabanda.

Potrivit surselor diplomatice, unele țări, precum Bulgaria și România, au avertizat că o creștere semnificativă a prețurilor la produsele din tutun ar putea duce la intensificarea traficului ilegal de țigări, o problemă deja prezentă în regiune.

De asemenea, unele guverne au atras atenția că ajustarea automată a nivelurilor minime la rata inflației naționale ar putea crea dezechilibre între state, afectând în mod inegal piețele interne. Acestea au solicitat o abordare mai flexibilă, care să țină cont de specificul fiecărei economii.

De cealaltă parte, mai multe state vest-europene și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa Comisiei, subliniind importanța acesteia pentru protejarea sănătății publice și pentru limitarea fraudei fiscale.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a salutat propunerea și și-a exprimat încrederea că, deși „elemente sensibile, cum ar fi indexarea, rămân de rezolvat”, se va putea ajunge la un „echilibru”. Potrivit acestuia, măsura urmărește principii „esențiale” legate de „lupta pentru sănătatea cetățenilor și împotriva fraudei”.

Comisia Europeană a subliniat că taxele pe tutun au contribuit în ultimii ani la o reducere cu 40% a consumului de produse din această categorie. În prezent, nivelul fumatului rămâne la aproximativ 24% în Uniunea Europeană, deși tutunul este responsabil pentru 700.000 de decese anual, iar jumătate dintre fumători mor prematur.

Executivul european estimează că majorarea taxelor minime ar putea aduce venituri suplimentare de 15 miliarde de euro pentru bugetele statelor membre și ar genera economii de aproximativ șase miliarde de euro în cheltuielile pentru sănătate.