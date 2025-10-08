A. 2 milioane

B. 4 milioane

C. 6 milioane

A. Adevărat.

B. Fals

A. Produsele fără fum ard tutunul, deci sunt la fel ca țigările.

B. Produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri și eliberează nicotină, care creează dependență, dar sunt o alegere mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului.

C. Alternativele fără fum nu creează dependență, deoarece nu conțin nicotină.

A. Fumătorii adulți care doresc să renunțe complet la produsele din tutun și nicotină.

B. Fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

C. Toți adulții.

Află răspunsurile mai jos

Răspunsuri corecte: 1 – A, 2 – B, 3 – B, 4 – B

Într-o țigară, substanțele chimice nocive sunt eliberate în cantități mari atunci când tutunul este ars. Aceste substanțe sunt cunoscute ca fiind principala cauză a bolilor asociate fumatului, precum cancerul pulmonar. Prin comparație, produsele fără fum sunt exact așa – lipsite de fum. Ceea ce înseamnă că pot produce niveluri considerabil mai scăzute de substanțe chimice dăunătoare decât țigările. Desigur, nu sunt lipsite de riscuri și conțin nicotină, care creează dependență, dar reducerea substanțelor nocive le face o alegere mai puțin dăunătoare pentru adulți decât continuarea fumatului. Renunțarea completă la tutun și nicotină este întotdeauna cea mai bună opțiune, dar mai există și alte alternative pentru cei care nu renunță. Atunci când alegi o alternativă, este important să te informezi și să optezi pentru un produs fundamentat științic, testat riguros și provenit de la un comerciant de încredere.

Material realizat cu susținerea Philip Morris România