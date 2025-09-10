Ce este VELO?

VELO este o soluție modernă pentru consumatorii de nicotină adulți care caută o alternativă la produsele tradiționale din tutun. Spre deosebire de țigări sau de produsele de tutun încălzit, VELO nu conține tutun și nu produce fum, vapori sau miros neplăcut.

VELO conține nicotină într-un pliculeț, pe bază de ingrediente de înaltă calitate: apă, ingrediente pe bază de plante, îndulcitori și nicotină , disponibil într-o varietate de arome și concentrații, pentru toate gusturile. Designul său discret și portabilitatea îl fac ideal pentru a fi folosit în orice moment și în orice loc, fără a deranja persoanele din jur.

Cum se utilizează VELO?

Utilizarea VELO este simplă și discretă, nefiind nevoie de echipament special sau de un proces complex. Iată mai jos pașii de bază:

Plasează pliculețul: scoate un pliculeț cu nicotină din cutie și așază-l sub buza superioară, pe gingie. Această poziție permite eliberarea nicotinei treptat, direct prin gingie. Bucură-te de conținut: lasă pliculețul să acționeze. Vei simți o ușoară senzație de furnicătură, semn că nicotina este eliberată. Poți ține pliculețul sub buză până la 30 de minute, în funcție de preferințele tale. Intensitatea aromei și a nicotinei se mențin pe durata utilizării, oferind o experiență consistentă. Aruncă-l: când ai terminat, scoate pliculețul și depozitează-l în spațiul special creat în capacul cutiei. Acest sistem de depozitare integrat asigură o eliminare igienică și discretă a fiecărui pliculeț folosit.

Încearcă gratuit VELO

Ești curios să afli dacă VELO ți se potrivește și ție? Acum ai ocazia să-l încerci gratuit. VELO este un produs destinat exclusiv persoanelor adulte: dacă ai peste 18 ani, tot ce trebuie să faci este să completezi un scurt chestionar online pe site-ul oficial VELO.

Odată ce ai finalizat chestionarul, vei primi cadou o primă experiență VELO, special concepută pentru noii utilizatori. Acest proces rapid și simplu îți oferă posibilitatea de a descoperi nivelul de nicotină VELO potrivit ție, chiar înainte de a decide să devii utilizator al acestui produs.

Accesează pagina dedicată și descoperă ce aromă și intensitate ți se potrivesc cel mai bine.

Concluzie

Pe scurt, VELO se impune ca o soluție inovatoare și convenabilă pentru consumatorii adulți de nicotină. Prin natura sa – fără tutun, fără fum și fără miros* – VELO oferă o experiență discretă și modernă, adaptată stilului de viață actual.

Utilizarea sa simplă, portabilitatea și varietatea de arome și concentrații îl transformă într-o alternativă demnă de luat în calcul. Faptul că poți testa gratuit produsul dacă ai peste 18 ani, completând un chestionar rapid pe site, relevă transparența și încrederea companiei în calitatea ofertei sale.

VELO reprezintă un pas înainte în evoluția consumului de nicotină, punând accent pe discreție, inovație și o experiență de utilizare superioară.

(+18) Acest produs nu este lipsit de riscuri și conține nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependență. Produse destinate strict consumatorilor peste 18 ani.

Articol publicat la inițiativa VELO