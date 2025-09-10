Adrian Negrescu a declarat că cei care cred că trebuie să urmeze exemplul francezilor, care dau foc țării nemulțumiți de măsurile de austeritate, dau dovadă de inconștiență. Expertul a explicat că nu trebuie să uităm că Franța se află mult mai bine din punct de vedere economic decât România, având capacitatea să se împrumute și să își rezolve problemele bugetare, cu un deficit de 5,8%, și să își plătească datoriile de 3.300 miliarde de euro, reprezentând 114% din PIB.

”Cei care cred ca trebuie sa urmam exemplul francezilor care dau foc la tara nemultumiti de masurile de austeritate dau dovada de inconstienta. Sa nu uitam ca Franta sta mult mai bine din punct de vedere economic decat Romania, are capacitatea sa se imprumute si sa isi rezolve probleme bugetare (deficit de 5,8%), sa isi plateasca datoriile de 3.300 miliarde de euro (114% din PIB)”, spune el.

În schimb, România are o economie extrem de fragilă, este înglodată în datorii de 200 miliarde de euro, pe care abia le poate plăti, iar un conflict de tipul celor din Franța ar duce la retrogradarea ratingului la Junk.

”Noi avem o economie extrem de fragila, suntem inglodati in datorii (200 mld. euro), abia le platim, iar un conflict de strada de tipul celui din Franta ar duce la retrogradarea ratingului la Junk”, continuă acesta.

Adrian Negrescu a subliniat că, în acest caz, statul nu ar mai putea să se împrumute și nu ar mai avea cu ce să plătească pensiile și salariile, având nevoie să adune de la investitori aproximativ 20 miliarde de euro până la finele anului.

Alte efecte ar fi prăbușirea leului românesc peste noapte, cu un curs de peste 6 lei pentru un euro, iar singura salvare ar fi intervenția FMI, care ar veni cu măsuri și mai dure decât cele actuale, precum tăieri, TVA de 25–27% și taxe mai mari pe salarii.

”Efectele? Statul n-ar mai putea sa se imprumute si n-ar mai avea cu ce sa plateasca pensiile si salariile. Si are nevoie sa mai adune de la investitori aprox. 20 miliarde de euro pana la finele anului. Alte efecte? Am asista, peste noapte, la prabusirea leului romanesc, la un curs de peste 6 lei pentru un euro. Ne-ar salva doar FMI-ul care, bineinteles, ar veni cu masuri si mai dure decat cele de acum – taierea nu inghetarea salariilor, un TVA de 25-27%, taxe mai mari pe salarii etc”, continuă el.

Negrescu a menționat că Franța se află în zona euro, are o monedă stabilă și o economie puternică, capabilă să reziste efectelor unor astfel de revolte, în timp ce România trăiește de pe o zi pe alta din punct de vedere financiar. În concluzie, el a avertizat să nu ne jucăm cu focul, pentru că s-ar putea să ne ardem puternic.