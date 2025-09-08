Adrian Negrescu: „O creștere a TVA la 24% ar fi un seppuku financiar pentru România”
Economistul Adrian Negrescu avertizează, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, că o eventuală majorare a TVA la 24% ar împinge România într-o spirală economică negativă, cu inflație accelerată, consum redus și blocaje financiare pentru firme. Măsura ar putea fi luată doar ca ultimă soluție, dacă pachetele de austeritate anunțate de Guvern nu vor reuși să stabilizeze deficitul bugetar.
Negrescu atrage atenția că o astfel de decizie ar ridica inflația la 10–12% și ar accentua scăderea consumului, considerat motorul principal al economiei românești. În plus, companiile, deja afectate de scăderea vânzărilor și întârzieri la plata facturilor, ar întâmpina dificultăți operaționale majore.
„Creșterea TVA ar duce la accentuarea blocajului financiar, la dificultăți majore pentru companiile românești, multe dintre ele deja grav afectate”, scrie acesta.
Deficitul, testul de toamnă
Economistul subliniază că o imagine mai clară asupra riscului de majorare a TVA se va contura în luna octombrie, când încasările la buget vor arăta dacă este posibilă încadrarea în ținta de deficit de 8%.
„Din datele preliminare, veștile sunt încurajatoare”, notează Negrescu. Până acum, veniturile statului au crescut cu 11,8% în primele șapte luni ale anului, însă și cheltuielile au urcat cu 11,1%.
În opinia lui Negrescu, principala problemă a României nu ține de nivelul încasărilor, ci de structura cheltuielilor. El indică drept vulnerabilitate cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea constantă a salariilor din sectorul bugetar și investițiile locale considerate inoportune în acest context.
„Dacă guvernul va ceda în fața primarilor și vor continua investițiile în stadioane, săli de sport și tot felul de minunății locale, va fi extrem de greu să mențină ținta de deficit”, avertizează economistul.
Colectarea taxelor și efectele pachetelor fiscale
Un rol important ar putea să-l joace și extinderea taxării inverse, alături de noile restricții pentru firme introduse prin Pachetul 2. Aceste măsuri ar putea conduce la o colectare mai bună, dar rezultatele rămân incerte.
„Problema nu e la încasări, ci la cheltuieli. Acolo e miza majoră”, scrie Negrescu, subliniind că soluția reală nu este creșterea taxelor, ci reducerea evaziunii și a cheltuielilor publice.
Economistul avertizează că riscul majorării TVA rămâne prezent dacă autoritățile nu vor implementa reforme reale și dacă politicienii vor sabota reducerile de costuri pe criterii electorale. Totuși, estimează că în actualele condiții, România va evita o asemenea măsură cel puțin pe termen scurt.
„La cum arată situația în prezent, estimez că nu va fi cazul. Încasările din inflație și creșterile de taxe vor echilibra bugetul din octombrie încolo. Rămâne de văzut ce vor face în 2026”, concluzionează Adrian Negrescu.
Postarea integrală a lui Adrian Negrescu
„O eventuală creştere a TVA la 24% ar fi un adevărat seppuku financiar pentru România.
Dincolo de creşterea inflaţiei la 10-12% şi scăderea şi mai puternică a consumului – principalul motor al economiei, cresterea TVA ar duce la accentuarea blocajului financiar, la dificultati operaţionale majore pentru companiile româneşti şi aşa multe dintre ele grav afectate de scăderea vânzărilor şi de neplata la timp a facturilor.
O creştere a TVA la 24% ar putea interveni, probabil, doar în situaţia în care toate măsurile de austeritate luate în pachetele 1 şi 2 nu îşi vor face efectele, în sensul de a echilibra finanţele publice.
Vom avea o imagine mai clară a efectelor în luna octombrie, atunci când încasările statului ne vor arăta dacă este posibil să ne încadrăm în ţinta de deficit de 8% sau dacă trebuie luate măsuri suplimentare. Din datele preliminarii, veştile sunt încurajatoare.
Pe de altă parte, am mai spus-o de multe ori – soluţia pentru a rezolva problema deficitului nu este să creşti şi mai mult taxele ci să reduci cheltuielile şi mai ales evaziunea fiscală. La capitolul cheltuieli, probabil va fi extrem de importantă decizia privind alocările din PNDL/Anghel Saligny.
Dacă guvernul va ceda în faţa primarilor şi vor continua investiţiile în stadioane, săli de sport şi tot felul de minunăţii locale, va fi extrem de greu să menţină ţinta de deficit.
Dincolo de investiţii, decisivă va fi colectarea taxelor. După primele 7 luni, veniturile statului au crescut cu 11,8%, însă cheltuielile continuă să crească şi ele semnificativ, cu 11,1%. Iar în ultimele luni se vor aduna la plată cele mai multe facturi.
Extinderea taxării inverse, anunţată de Nazare, alături de noile restricţii de funcţionare pentru firme, din Pachetul 2, s-ar putea să aducă o colectare mai bună, mai cu seamă că vor fi influenţate şi de efectele creşterilor de taxe.
Nimic nu este însă sigur. Aşa cum spuneam, până la urmă problema nu e la încasări ci la cheltuieli. Acolo e miza majoră ce ţine nu doar de cheltuielile în investiţii inoportune în această perioadă de criză, ci de costurile tot mai mari cu bunurile şi servicii şi salarizarea bugetarilor.
Altfel spus, dacă autorităţile nu vor face reforme reale, dacă politicienii vor sabota reducerile de costuri pe considerente electorale, dacă nu vor reduce deficitul bugetar, ne putem trezi şi cu un TVA mai mare de la 1 ianuarie.
La cum arată situaţia în prezent, estimez că nu va fi cazul. Încasările din inflaţie şi creşterile de taxe vor echilibra bugetul din octombrie încolo. Rămâne de văzut ce vor face în 2026”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.