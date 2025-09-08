Economistul Adrian Negrescu avertizează, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, că o eventuală majorare a TVA la 24% ar împinge România într-o spirală economică negativă, cu inflație accelerată, consum redus și blocaje financiare pentru firme. Măsura ar putea fi luată doar ca ultimă soluție, dacă pachetele de austeritate anunțate de Guvern nu vor reuși să stabilizeze deficitul bugetar.

Negrescu atrage atenția că o astfel de decizie ar ridica inflația la 10–12% și ar accentua scăderea consumului, considerat motorul principal al economiei românești. În plus, companiile, deja afectate de scăderea vânzărilor și întârzieri la plata facturilor, ar întâmpina dificultăți operaționale majore.

„Creșterea TVA ar duce la accentuarea blocajului financiar, la dificultăți majore pentru companiile românești, multe dintre ele deja grav afectate”, scrie acesta.

Economistul subliniază că o imagine mai clară asupra riscului de majorare a TVA se va contura în luna octombrie, când încasările la buget vor arăta dacă este posibilă încadrarea în ținta de deficit de 8%.

„Din datele preliminare, veștile sunt încurajatoare”, notează Negrescu. Până acum, veniturile statului au crescut cu 11,8% în primele șapte luni ale anului, însă și cheltuielile au urcat cu 11,1%.

În opinia lui Negrescu, principala problemă a României nu ține de nivelul încasărilor, ci de structura cheltuielilor. El indică drept vulnerabilitate cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea constantă a salariilor din sectorul bugetar și investițiile locale considerate inoportune în acest context.

„Dacă guvernul va ceda în fața primarilor și vor continua investițiile în stadioane, săli de sport și tot felul de minunății locale, va fi extrem de greu să mențină ținta de deficit”, avertizează economistul.

Un rol important ar putea să-l joace și extinderea taxării inverse, alături de noile restricții pentru firme introduse prin Pachetul 2. Aceste măsuri ar putea conduce la o colectare mai bună, dar rezultatele rămân incerte.

„Problema nu e la încasări, ci la cheltuieli. Acolo e miza majoră”, scrie Negrescu, subliniind că soluția reală nu este creșterea taxelor, ci reducerea evaziunii și a cheltuielilor publice.

Economistul avertizează că riscul majorării TVA rămâne prezent dacă autoritățile nu vor implementa reforme reale și dacă politicienii vor sabota reducerile de costuri pe criterii electorale. Totuși, estimează că în actualele condiții, România va evita o asemenea măsură cel puțin pe termen scurt.

„La cum arată situația în prezent, estimez că nu va fi cazul. Încasările din inflație și creșterile de taxe vor echilibra bugetul din octombrie încolo. Rămâne de văzut ce vor face în 2026”, concluzionează Adrian Negrescu.