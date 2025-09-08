Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că nu este surprins de evenimentele respective. Oficialul a susținut că astfel de situații ar confirma că Rusia își exercită influența în zona est-europeană prin diverse mijloace, de la acțiuni militare la forme de război hibrid.

Moșteanu a explicat că nu au avut loc discuții în Consiliul Suprem de Apărare a Țării legate de eventuale scurgeri de informații, însă incidentul nu îl surprinde, având în vedere modul în care Rusia încearcă să mențină controlul în regiune.

El a subliniat că Republica Moldova se află într-un moment sensibil, în pragul unor alegeri importante, iar contextul geopolitic o face vulnerabilă la influențele Moscovei. Ministrul Apărării a precizat că România trebuie să își consolideze reziliența, să rămână bine ancorată alături de aliații săi și să continue pregătirile și misiunile comune în cadrul parteneriatelor internaționale.

„Nu, nu au fost discuții, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu est-european va rămâne un teritoriu ‘de joacă’ în care Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare și la noi și acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânșii. Este o știre care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, știind cât de mult încearcă Rusia să își mențină influența prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a declarat Moșteanu.

Fostul șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova este acuzat de trădare prin transmiterea de informații confidențiale către Belarus. El a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Amintim că surse din Republica Moldova au transmis pentru EVZ că persoana vizată este Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

În urma evenimentelor respective, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al instituției.

Acesta, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete, în formă continuată, către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

Acțiunea a fost realizată în urma unei operațiuni complexe coordonate de Serviciul Român de Informații, în colaborare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și SIS Moldova.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul și l-au reținut pe suspect pe aeroportul din Timișoara, acesta fiind transportat ulterior la București.

„În urma acţiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informaţii, şi în cooperare cu instituţii partenere din Cehia, Polonia, Ungaria şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofiţer de rang înalt în cadrul SIS, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată”, a transmis SIS într-un comunicat.

Potrivit DIICOT, în perioada 2024–2025, fostul ofițer ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB din Belarus. Ancheta a stabilit suspiciuni că aceste întrevederi au vizat transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate, în contextul divulgării de informații secrete de stat în condiții care ar fi pus în pericol securitatea națională a României.