”Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate şi răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare, există nişte dezechilibre pe care mulţi le-ar vrea corectate. Îi înţeleg pe fiecare dintre dintre dintre dânşii, au ieşit la pensie în momente diferite, în condiţii diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuţie la care nu am o soluţie rapidă. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. În pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor”, a anunţat Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

”Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, trebuie să echilibrăm situaţia fiscal-bugetară şi vedeţi că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide. Sper să reuşim, în luna care urmează, să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliţia merge cu frâna de mână trasă. Acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea aşteaptă să ne mişcăm mai repede, mai curajos, să luăm nişte decizii”, a menţionat Moşteanu.

Ministrul a declarat, după ședință, că a avut loc o reuniune a comisiilor reunite de apărare, respectiv Comisia de la Senat și Comisia de la Camera Deputaților, și a mulțumit deputaților și senatorilor care au inclus pe ordinea de zi cererea Armatei Române pentru aprobarea achiziționării unei corvete ușoare din Turcia.