Cu toate acestea, multe persoane, inclusiv cele eligibile pentru pensia de stat sau cele care primesc prestații de invaliditate, cum ar fi noua indemnizație descentralizată pentru invaliditate în funcție de vârsta de pensionare sau indemnizația pentru invaliditate pentru adulți/copii, s-ar putea să nu fie conștiente de un bonus anual plătit înainte de Crăciun, potrivit bristolpost.co.uk.

„Bonusul de Crăciun” este o plată unică, neimpozabilă, de 10 lire sterline, efectuată către persoanele care primesc anumite beneficii, nu și Creditul Universal. Cei care primesc pensie de stat, PIP, beneficii de invaliditate descentralizate, indemnizație de asistență, indemnizație pentru îngrijitor – 23 de beneficii în total – vor primi automat banii înainte de Crăciun.

Singura condiție este să îndeplinească criteriile de eligibilitate într-o anumită perioadă de calificare, de obicei prima săptămână completă din decembrie.

DWP va da această plată separat, independent de pensia de stat, așa că este posibil ca bonusul să nu vină odată cu pensia, relatează Daily Record.

Nimeni nu trebuie să solicite suma suplimentară de 10 lire sterline, deoarece aceasta ar trebui să apară automat în contul în care se primește în mod normal plata prestațiilor sau pensia de stat.

Bonusul de Crăciun de 10 lire sterline a fost introdus de guvernul conservator al lui Ted Heath în 1972. Nu a fost majorat sau micșorat de când a fost lansat, acum mai bine de cinci decenii.

În moneda actuală, ar valora aproximativ 118 lire sterline – calculat folosindu-se indicele compozit al prețurilor publicat de Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie (ONS).

Pentru a fi eligibil pentru Bonusul de Crăciun, trebuie să fiți „rezident obișnuit” în Marea Britanie, Insulele Canalului Mânecii, Insula Man sau Gibraltar în timpul săptămânii de calificare 1-7 decembrie.

DWP va scrie solicitanților eligibili, informându-i că vor primi bonusul de 10 lire sterline în decembrie, dar uneori acesta ajunge după efectuarea plății pensiei de stat.