Avertisment pentru pensionari. Cei mai mulți oameni pot retrage până la 25% din pensie, fără impozit, încă de la vârsta de 55 de ani (57 în aprilie 2028). Serviciul Bani și Pensii (MaPS) avertizează oamenii că ar putea reduce suma cu care pot contribui la pensie, dacă retrag mai mult decât alocația scutită de impozite, informează birminghammail.co.uk.

„Dacă doriți să obțineți un venit din pensie – de exemplu, o rentă viageră – pe lângă numerarul scutit de impozit, alocația anuală ar putea scădea semnificativ. Reținerea numerarului scutit de impozit, care poate fi de până la 25% din fondul de pensie, înseamnă că alocația anuală nu va fi afectată. Pentru majoritatea oamenilor, alocația anuală este de 60.000 de lire sterline, dar aceasta se va reduce la 10.000 de lire sterline dacă începeți să retrageți bani din pensie în timp ce încă contribuiți la fondul de pensii. Este important să fiți conștienți de acest lucru, deoarece ați putea pierde o sumă semnificativă de bani”, a declarat Rebecca Fearnley, de la MaPS, pentru The Sun.

Helen Morrissey, șefa departamentului de analiză a pensiilor de la Hargreaves Lansdown, spune că regula „poate aduce o factură fiscală neașteptat de mare, dacă sunteți prinși pe nepregătite”.

În acest caz, cei mai afectați sunt cei au accesat așa-numitul sistem flexibil la pensie, așa că nu veți fi afectați dacă ați luat doar banii scutiți de impozite.

Raportul Institutului de Studii Fiscale a avertizat recent că este nevoie de o „revizuire majoră a pensiilor pentru a evita un viitor care arată mai rău decât prezentul”.

Raportul ISF susține că, dacă pensionarii de azi încă se descurcă bine, în medie, viitorul pare, în cel mai bun caz, riscant, pentru mulți angajați actuali care speră la o pensionare confortabilă”.

Cabinetul de la Londra a abandonat planurile de creștere a vârstei pensionării la stat pe fondul îngrijorărilor legate de scăderea speranței de viață. IFS a constatat că doar 24% din populația adultă avea 65 de ani sau peste în 2020, dar cifra va crește la 31% în 2050 și la 34% în 2070.

Populația tot mai îmbătrânită a Marii Britanii ar pune o presiune enormă asupra finanțelor publice, de la acoperirea pensiilor până la furnizarea de îngrijiri în cadrul Serviciului Național de Sănătate. Se preconizează că toate cheltuielile cu pensiile de stat și ajutoarele pentru pensionari vor crește, de la 5,6%, la 9,6% în următorii 50 de ani.