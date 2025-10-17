O parte dintre pensionarii din România vor beneficia, până la sfârșitul anului 2025, de creșteri ale pensiei. Este vorba despre persoanele care au depus cereri pentru trecerea de la pensia anticipată sau de invaliditate la pensia de limită de vârstă.

Casa Națională de Pensii a anunțat că procesele de analiză și recalculare sunt în curs de finalizare, iar plățile suplimentare urmează să fie efectuate în perioada următoare.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, aceste majorări pot ajunge la câteva sute de lei, în funcție de vechimea acumulată, de contribuțiile plătite și de stagiile de cotizare recunoscute. În acest context, finalul anului 2025 aduce vești pozitive pentru pensionarii care au îndeplinit toate condițiile de trecere la pensia de limită de vârstă, fiind printre primii care vor resimți efectele recalculărilor.

Procesul de actualizare a dosarelor s-a derulat gradual, iar primele decizii privind noile cuantumuri ale pensiilor au fost transmise la sfârșitul lunii iunie. Numeroase cereri au fost deja soluționate, iar pensionarii incluși în această etapă au primit notificări privind sumele majorate.

Reprezentanții instituției au explicat că lucrările de trecere la pensia de limită de vârstă au avansat semnificativ. „La pensiile limită de vârstă stăm bine. Când a fost programul funcțional, am dat drumul la trecerea la limita de vârstă și suntem aproape la zi, cu mici excepții.

Am prioritizat adăugarea de vechime lucrată după pensionare și suntem la luna aprilie”, au transmis surse din cadrul Casei de Pensii pentru Newsweek România. Aceleași surse au menționat că instituția gestionează un volum important de dosare, însă progresele sunt constante.

„La înscrierile noi, suntem bine, adică tot ce este conform Legii 360 stăm bine – 3500 de dosare. De obicei, pensionarii primesc bani în plus, dar de la schimbarea legii pot apărea destule cazuri în care nu aveau stagiul complet”, au explicat reprezentanții instituției pentru sursa citată.

Situațiile individuale diferă, întrucât recalcularea pensiei depinde de vechimea acumulată, de perioada lucrată după pensionare și de contribuțiile declarate la sistemul public. Pentru mulți pensionari, aceste actualizări înseamnă venituri mai mari, însă pentru alții, în special în cazurile de trecere de la pensia de invaliditate, rezultatele pot fi diferite.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia de limită de vârstă nu este întotdeauna însoțită de o creștere a veniturilor. Reprezentanții Casei Naționale de Pensii au explicat că există situații în care cuantumul final poate fi mai mic.

„Nici la trecerea de la pensia de boală la pensia de limită de vârstă nu este mai simplu; sunt situații în care pensia este mai mică. Acești pensionari pierd niște puncte la stagiul potențial, nu se mai ia în calcul stagiul asimilat și perioada de invaliditate, pierzând astfel puncte”.

Totuși, autoritățile precizează că în toate cazurile se păstrează cuantumul cel mai avantajos pentru beneficiar.

„Totuși, menținem cuantumul cel mai avantajos în plată.”, au mai adăugat sursele citate.

Astfel, chiar dacă recalcularea nu aduce automat o creștere a sumei, Casa de Pensii asigură că niciun pensionar nu va primi o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată. Procesul de actualizare se derulează treptat și urmează să se finalizeze până la sfârșitul anului 2025, odată cu implementarea completă a noilor prevederi din Legea 360 privind sistemul public de pensii.