Pentru ziua de vineri, 17 octombrie, valorile afișate în stațiile de alimentare arată o ușoară creștere la majoritatea sortimentelor de combustibili. Potrivit datelor colectate de peco-online.ro, șoferii pot verifica mai jos unde găsesc cel mai bun preț pentru benzină standard, motorină standard, benzină premium, motorină premium și GPL.

În județul Mureș, localitatea Albești înregistrează, și de această dată, cele mai mici tarife pentru carburanți. Benzina standard se vinde aici cu 7,23 lei litrul, iar motorina standard ajunge la 7,46 lei litrul, ambele la stația Petrolium Privat. Nivelul prețurilor din această zonă rămâne printre cele mai scăzute din România, oferind o alternativă mai accesibilă pentru șoferii care tranzitează regiunea.

În cazul GPL-ului, cel mai bun preț la nivel național a fost raportat în Capitală. În București, la stația DriveGas din sectorul 4, șoferii pot alimenta cu 3,43 lei litrul, un tarif care se menține stabil comparativ cu ultimele zile.

În București, pentru ziua de vineri, 17 octombrie 2025, prețurile se situează ușor peste media națională. Cea mai mică valoare afișată pentru benzina standard este de 7,27 lei pe litru, iar pentru motorina standard, prețul minim este de 7,51 lei pe litru.

La stația Petrom din sectorul 5, benzina standard se vinde cu 7,37 lei pe litru, iar motorina standard costă 7,61 lei. Prețurile pentru carburantul premium depășesc aceste valori, însă rămân relativ stabile față de perioada precedentă.

Pentru șoferii care folosesc GPL, oferta cea mai avantajoasă se găsește la aceeași stație DriveGas din strada Luica, sector 4, unde litrul costă 3,43 lei. Astfel, Capitala menține unul dintre cele mai mici prețuri la GPL din țară.

La Cluj-Napoca, datele arată o ușoară creștere a prețurilor comparativ cu ziua anterioară. Benzina standard este vândută la cel mai mic preț de 7,29 lei litrul, iar motorina standard poate fi găsită de la 7,49 lei litrul. GPL-ul, în schimb, are un cost minim de 3,62 lei pe litru.

Diferențele între stații sunt de ordinul câtorva bani, însă acestea pot influența costurile totale pentru șoferii care alimentează des sau efectuează deplasări lungi. Clujul rămâne, totuși, printre orașele cu valori apropiate de media națională, fără fluctuații majore în ultimele zile.

În Timișoara, cea mai mică valoare afișată pentru benzina standard este de 7,28 lei pe litru, iar pentru motorina standard de 7,54 lei. GPL-ul se vinde la un minim de 3,61 lei litrul.

La Iași, prețurile sunt aproape identice cu cele din vestul țării. Benzina standard costă 7,28 lei litrul, motorina 7,53 lei litrul, iar GPL-ul se situează la 3,63 lei litrul. Valorile confirmă o stabilizare a pieței carburanților la nivel național, cu diferențe minore între marile orașe.

Platformele de monitorizare, precum peco-online.ro, rămân principalele surse de informare pentru șoferii care caută zilnic cea mai bună ofertă. Deși modificările de preț sunt reduse, ele pot semnala trenduri importante pentru perioada următoare, mai ales în contextul variațiilor cotațiilor internaționale la țiței.