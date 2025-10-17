Un miros înțepător în locuință, o flacără instabilă la aragaz sau o senzație bruscă de amețeală pot fi primele semne ale unei scurgeri de gaze. Fenomenul, de multe ori ignorat, este una dintre principalele cauze ale deflagrațiilor din locuințele românilor.

Specialiștii avertizează că gazul metan devine exploziv atunci când se acumulează în proporție de aproximativ cinci procente în aer. În astfel de condiții, o simplă scânteie – produsă chiar și prin aprinderea luminii – este suficientă pentru a declanșa o explozie cu efecte devastatoare.

În cazul în care se suspectează o scurgere de gaze:

-prima măsură este aerisirea rapidă a încăperilor prin deschiderea ușilor și ferestrelor

-nu se aprind lumini

-nu se folosesc telefoane mobil

-nu se acționează întrerupătoare sau electrocasnice.

-dacă este posibil, se închide robinetul principal de alimentare cu gaz, iar toate persoanele trebuie să părăsească locuința imediat.

Apelul la 112 sau la dispeceratul companiei de distribuție se face doar din exterior, în siguranță.

Orice verificare sau reparație trebuie efectuată doar de către o firmă autorizată ANRE Intervențiile improvizate sau înlocuirea racordurilor de către persoane neautorizate sunt interzise prin lege și extrem de periculoase.

Printre indicii care pot sugera o scurgere de gaz se numără:

• O flacără care nu arde constant sau pâlpâie

Flacăra aragazului ar trebui să fie stabilă și de culoare albastră. Dacă aceasta devine galbenă, portocalie sau se stinge frecvent, este posibil ca aerul să se amestece neuniform cu gazul, semn al unei pierderi de presiune sau al unei scurgeri în apropiere. În astfel de cazuri, aparatul trebuie oprit imediat și verificat de o firmă autorizată.

• O senzație bruscă de amețeală, greață sau cefalee, fără alt motiv aparent

Gazul metan nu are miros natural, dar companiile de distribuție adaugă o substanță odorantă pentru a-l face detectabil. Totuși, chiar și în cantități mici, acumularea lui într-un spațiu închis poate reduce nivelul de oxigen, provocând simptome precum amețeli, dureri de cap, confuzie sau greață. Acestea sunt primele semnale că trebuie să părăsiți încăperea imediat și să aerisiți.

• Diferențe de presiune sau o scădere inexplicabilă a presiunii de gaz

Dacă flacăra de la aragaz se micșorează brusc, centrala nu mai pornește corect sau gazul pare să curgă cu dificultate, este posibil să existe o pierdere pe traseul de alimentare. Aceste variații pot părea minore, dar ele indică de multe ori o problemă la îmbinările instalației, care trebuie verificate profesional.

• Țevile sau racordurile care prezintă urme de coroziune sau fisuri fine

Instalațiile vechi, expuse la umezeală sau montate incorect pot dezvolta în timp fisuri invizibile cu ochiul liber. Urmele de rugină, decolorarea sau depunerile de pulbere albicioasă în jurul îmbinărilor sunt semne clare că etanșeitatea este compromisă. În astfel de situații, testarea cu soluție de săpun (niciodată cu flacără!) poate confirma o posibilă scurgere, dar reparația trebuie efectuată doar de o firmă autorizată ANRE.

Potrivit Legii nr. 123/2012 a gazelor naturale și Ordinului ANRE nr. 179/2015, toți proprietarii de apartamente și case au obligația de a efectua verificarea tehnică periodică a instalației de gaze o dată la doi ani.

De asemenea, revizia generală trebuie făcută la fiecare zece ani sau ori de câte ori alimentarea cu gaz a fost întreruptă mai mult de șase luni.

În spațiile unde există aparate care funcționează cu flacără deschisă — aragazuri, centrale termice sau boilere — legea prevede montarea detectoarelor automate de gaze cu sistem de electrovalvă pentru oprirea automată a alimentării în caz de scurgere.

Refuzul efectuării acestor verificări poate fi sancționat cu amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, iar distribuitorul de gaze are dreptul să oprească alimentarea până la remedierea problemelor.

În cazul blocurilor, asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru buna funcționare și siguranța instalațiilor comune de gaz, inclusiv a coloanelor de distribuție și a racordurilor de pe scară.

Dacă se constată pierderi de presiune sau fisuri, acestea trebuie remediate de urgență prin firme autorizate. În caz contrar, riscul unei acumulări de gaze poate afecta întreg imobilul, nu doar apartamentul în care se manifestă inițial problema.

Neglijența sau refuzul intervențiilor poate atrage răspunderea penală a celor vinovați, mai ales dacă defecțiunile duc la explozii, incendii sau victime.

Specialiștii recomandă ca toate locuințele să fie dotate cu detectoare moderne de gaz și să se evite testarea instalației cu flacără, o practică încă des întâlnită în gospodării. Verificarea etanșeității se face doar cu soluție de săpun sau aparatură omologată.