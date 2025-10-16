Odată cu debutul sezonului rece, riscul de incendii în locuințele crește semnificativ, avertizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita. Incendiile pot provoca pagube materiale importante și chiar victime.

Cauzele principale includ: sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate nesupravegheate, coșuri și burlane de fum necurățate, precum și efectele termice ale curentului electric sau scurtcircuitelor.

Pompierii militari reamintesc recomandările pentru prevenirea incendiilor:

Este important ca înainte de fiecare utilizare, sobele să fie verificate cu atenție, curățate și reparate, astfel încât să fie în perfectă stare de funcționare. Se recomandă folosirea exclusivă a combustibilului pentru care soba a fost proiectată și evitarea supraîncărcării acesteia cu lemne.

Ușița de alimentare trebuie păstrată închisă în permanență, iar pardoseala din fața sobei să fie protejată cu o tablă metalică de dimensiuni adecvate pentru a preveni aprinderea materialelor combustibile.

Copiii nu trebuie lăsați niciodată nesupravegheați în apropierea sobei, iar cenușa și jarul trebuie depozitate în locuri special amenajate, ferite de materiale inflamabile.

Verificarea, curățarea și eventualele reparații ale coșurilor de fum trebuie efectuate doar de persoane specializate. Coșurile și burlanele trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor. În podurile locuințelor, coșurile de fum trebuie tencuite pentru a preveni scăparea scânteilor care ar putea provoca incendii.

Este interzisă amenajarea afumătorilor în poduri sau mansarde, iar spațiile de depozitare a fumului trebuie să fie bine protejate și supravegheate.

Aprinderea focului la aragaz sau la sobe alimentate cu gaze naturale trebuie făcută respectând principiul „gaz pe flacără”. Etanșeitatea buteliilor de gaz și a instalațiilor trebuie verificată cu soluție de apă și săpun pentru a preveni scurgerile.

Proiectarea și punerea în funcțiune a centralelor termice pe gaz se realizează numai de firme și personal autorizat, care trebuie să elibereze toate documentele de conformitate și autorizațiile prevăzute de legislație.

Se recomandă utilizarea exclusivă a instalațiilor electrice aflate în stare bună, evitarea improvizațiilor sau a legăturilor neprotejate și supravegherea permanentă a mijloacelor de încălzire electrice aflate în funcțiune. Este important ca circuitele să nu fie suprasolicitate prin conectarea unor consumatori care depășesc puterea nominală.

Orice reparație la instalațiile electrice trebuie efectuată de personal autorizat pentru a reduce riscul de scurtcircuit sau incendiu.

Amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje sau șure este strict interzisă. Afumătorile trebuie să fie permanent supravegheate pentru a preveni izbucnirea unui incendiu accidental.

ISU Harghita recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu și instalarea detectoarelor de fum, monoxid de carbon și gaz, care pot face diferența între un incident minor și o tragedie.

Cetățenii sunt sfătuiți să adopte un comportament preventiv și să consulte permanent recomandările autorităților prin platforma www.fiipregatit.ro sau aplicația mobilă DSU.