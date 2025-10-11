Reviziile și verificările la instalațiile de gaze și centrale termice trebuie realizate doar de specialiști autorizați. În cazul instalațiilor de gaze naturale, verificarea periodică este obligatorie o dată la 2 ani, conform normelor tehnice în vigoare.

Neregulile sau verificările „pe cont propriu” pot duce la pierderea garanției centralei, plus sancțiuni pentru riscuri de incendiu și intoxicație. Coșurile de fum sigure necesită curățare periodică – dacă sunt neîngrijite, pot deveni sursă de incendii sau pot compromite funcționarea centralei.

Exemple de prețuri practicate în 2025

Atenție! Sunt cifre orientative, care pot varia în funcție de localitate, tip centrală, complexitate și firma care prestează lucrarea.

Serviciu Interval tipic de preț Observații Curățare coș de fum / horn 217 – 362 lei (pentru un cos standard) Unele oferte locale includ tarife mai mici (ex: 50 lei în unele zone). Revizie tehnică pentru centrală termică (gaz) 220 – 480 lei În funcție de putere, tip și complexitate. Revizie tehnică la centrale – pornind de la de la 250 lei Unele firme specifică „de la 250 lei TVA inclus”. Revizie / verificare instalație gaze (punct de ardere simplu) 125 lei / punct de ardere Include verificarea presiunii, etanșeității etc. Pachete comerciale – companii de utilități ex: Engie – revizie / verificare de 427 lei (cu TVA) Pachet care include și verificare tehnică pentru centrale. Revizie + verificare (centrală + instalație gaz) 350 lei Unele firme combină serviciile pentru ofertă tehnică.

Intervențiile asupra centralelor termice și instalațiilor de gaz trebuie realizate numai de persoane sau firme autorizate.

Este perfect normal ca la solicitarea unei lucrări să ceri copii ale certificatelor de autorizare, legitimații sau adeverințe de competență. Aceste documente îți oferă garanția că lucrarea este efectuată în siguranță, conform legislației.

Evitarea „meșterilor” neautorizați nu este doar o chestiune de calitate – în caz de incident (ex. scurgeri de gaz, incendii, explozii), asiguratorii pot refuza despăgubirea dacă nu există dovada unei revizii legale.

Deși normele tehnice impun verificarea instalației de gaz o dată la doi ani, iar revizia centralelor termice la fiecare 2 ani, specialiștii recomandă efectuarea unei întrețineri anuale. Aceasta include:

verificarea presiunii și a etanșeității instalației de gaz;

curățarea arzătorului și a schimbătorului de căldură;

verificarea ventilatorului, senzorilor de temperatură și a tirajului;

testarea funcționării supapelor de siguranță și a componentelor electrice.

O verificare anuală ajută la prevenirea defecțiunilor costisitoare, la reducerea consumului de gaz și la menținerea eficienței energetice a centralei. În plus, multe garanții oferite de producători devin nule dacă întreținerea nu este efectuată periodic de un tehnician autorizat.

Este esențial ca orice intervenție să fie însoțită de un proces-verbal de verificare și de factură fiscală, nu doar pentru transparență financiară, ci și pentru siguranța juridică a consumatorului. Factura și documentul de verificare sunt singurele dovezi care pot fi prezentate în cazul unui control sau al unei defecțiuni ulterioare. De asemenea, acestea atestă că revizia a fost efectuată corect și la data prevăzută, conform legislației.

În plus, solicitarea unei oferte scrise înainte de lucrare te poate ajuta să compari prețurile mai multor firme și să eviți taxele ascunse sau suplimentele nejustificate.

Chiar dacă prețul de bază pentru o revizie sau curățare este afișat clar, există situații în care apar cheltuieli adiționale. Printre acestea se numără:

curățarea amănunțită a schimbătorului de căldură, mai ales în cazul centralelor vechi sau folosite intens;

înlocuirea garniturilor, a filtrelor de gaz sau a electrodului de aprindere;

verificarea coșului de fum și, dacă este cazul, repararea tirajului;

curățarea ventilatorului și a sistemului de evacuare a gazelor arse, esențiale pentru siguranța locuinței.

Aceste lucrări pot ridica costul final cu 100–200 de lei, dar sunt investiții minore comparativ cu riscul unei defecțiuni majore sau al unui incident cauzat de gazele arse.

În sezonul rece, cererea pentru aceste servicii crește semnificativ, iar programările la firmele autorizate se fac cu săptămâni înainte.

Ideal este ca revizia și curățarea coșului de fum să fie realizate primăvara sau vara, când tehnicienii au mai multă disponibilitate, iar eventualele probleme pot fi remediate înainte de prima pornire a centralei.