Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, pregătirea centralei termice devine o prioritate pentru orice locuință.

O centrală bine întreținută nu doar că asigură confortul necesar, ci previne și problemele tehnice care pot apărea în sezonul rece. Iată ce trebuie să știi și ce pași să urmezi pentru ca sistemul tău de încălzire să funcționeze impecabil.

Revizia anuală a centralei termice este comparabilă cu verificarea tehnică a unei mașini. Ignorarea acestui pas poate duce la pierderi de performanță, defecțiuni costisitoare sau chiar situații periculoase. Specialiștii recomandă să apelezi întotdeauna la un profesionist autorizat care să inspecteze toate componentele centralei: arzătorul, pompa, schimbătorul de căldură și partea de automatizare.

Prin această verificare preventivă, micile probleme sunt depistate și remediate la timp, iar siguranța locuinței tale este garantată. În plus, măsurarea noxelor și testarea senzorilor fac parte din protocolul de siguranță.

Filtrele de aer și apă

Curățarea filtrelor este vitală pentru menținerea unui flux optim și prevenirea blocajelor. În același timp, verificarea presiunii apei din sistem este esențială pentru stabilitatea instalației.

Termostatul

Un termostat vechi sau nefuncțional poate crește semnificativ factura de energie. Înlocuirea lui cu un model modern, programabil sau inteligent, care ajustează temperatura în funcție de prezența în casă, poate aduce economii reale și un confort sporit.

Conductele de apă

Izolarea conductelor expuse temperaturilor scăzute previne pierderile de căldură și riscul ca acestea să înghețe în timpul iernii. Investiția în materiale izolante de calitate aduce beneficii pe termen lung.

Manualul de instrucțiuni

Păstrarea manualului centralei nu este un moft. Aici vei găsi parametrii optimi de funcționare, codurile de eroare și pașii corecți de întreținere.

Centralele pe lemne

Dacă folosești o centrală pe lemne, atenția trebuie să fie și mai mare. Curățarea coșului de fum și a camerei de ardere este obligatorie pentru prevenirea incendiilor și pentru un tiraj corect. Această operațiune trebuie efectuată de un coșar autorizat cel puțin o dată pe an.

Nu orice „meseriaș” poate asigura siguranța centralei tale. Câteva semne că ai apelat la un amator:

nu prezintă autorizații sau certificări;

nu oferă factură sau garanție pentru lucrare;

recomandă dezactivarea senzorilor pentru a ascunde erori;

cere un preț mult sub media pieței fără explicații;

folosește piese fără proveniență clară.

Un specialist autorizat va respecta normele legale, va emite documentele necesare și va garanta că centrala ta funcționează în siguranță.

Iarna poate veni imprevizibil, însă o centrală termică pregătită corespunzător nu te va lua prin surprindere. Revizia periodică, curățarea filtrelor, verificarea termostatului și izolarea conductelor sunt pași simpli, dar esențiali. Printr-o întreținere responsabilă, vei putea să te bucuri de căldura casei tale fără griji și fără costuri suplimentare.

Verificarea tehnică periodică a centralei este obligatorie conform legislației în vigoare, realizată de o firmă autorizată de ANRE și ISCIR. Aceasta se face o dată la 2 ani pentru centrale termice pe gaz.

Chiar dacă legea cere VTP la 2 ani, specialiștii recomandă o revizie anuală înainte de sezonul rece, pentru a te asigura că centrala funcționează optim.

De asemenea, instalația de utilizare a gazelor naturale trebuie verificată periodic, la fiecare 2 ani. Există și Revizia instalației de utilizare a gazelor naturale (RIU), obligatorie la 10 ani sau în situații speciale (cum ar fi neutilizarea instalației mai mult de șase luni, sau dacă s-a produs vreun eveniment care ar fi putut afecta siguranța).

Pe lângă obligațiile legale, iată când practic e bine să faci revizia.

La început de toamnă, înainte să pornești centrala pentru sezonul de încălzire. E momentul ideal să verifici totul, să repari ce este necesar.

După perioade în care centrala nu a funcționat, de exemplu dacă nu ai folosit-o vara dar au fost luni fără încălzire.

Dacă apar probleme vizibile, cum ar fi zgomote neobișnuite, pierdere de eficiență (nu încălzește bine), dacă observi scurgeri de gaz sau de presiune, sau alte semne de uzură intensă. Nu e bine să aștepți următorul termen legal dacă ceva nu pare normal.

Dacă ai o centrală termică de apartament uzuală (pe gaz, ~20-35 kW), într-un oraş mare, și vrei atât revizia cât și verificarea legală (VTP/ ISCIR), te poți aştepta să plătești undeva între 250 şi 600-650 lei.