Mulți români au apelat și apelează în continuare la facilitatea portării numărului de telefon. Îți schimbi operatorul de telefonie mobilă, dar păstrezi același număr. De când procesul a devenit mult simplificat, sute de mii de persoane au optat pentru această facilitate.

Portarea nu implică niciun tarif, nici din partea operatorului de la care pleci (cu excepția situației în care ai datorii asumate prin contract), nici de la operatorul nou la care devii client.

Iată ce ai de făcut, în funcție de operatorul de telefonie mobilă la care vrei să te muți.

Dacă ai un abonament sau o cartelă la un alt operator și vrei să te muți la DIGI, trebuie să urmezi acești pași simpli.

Comandă online un abonament DIGI și urmează pașii până finalizezi comanda. Nu uita să bifezi opțiunea de portare! Atenție: dacă ai cartelă prepaid la un alt operator și vrei să te muți la DIGI, va trebui să optezi neapărat pentru un abonament.

Vei avea nevoie de codul de client și o factură de la operatorul actual.

În plus, va trebui să completezi seria cartelei SIM (inscripționată pe aceasta) și numărul de telefon pe care îl portezi. Dacă seria SIM este ștearsă, contactează operatorul actual și solicit-o.

Dacă nu ești deja client DIGI, pregătește și o poză cu buletinul tău.

După efectuarea acestui proces online, în câteva zile, vei primi noua ta cartelă SIM DIGI prin modalitatea de livrare aleasă. Cartela SIM DIGI va avea temporar un alt număr de telefon. Păstrează cartela de la operatorul actual până se finalizează portarea. După portare, numărul pe care l-ai portat va fi activ pe cartela SIM de la DIGI.

Vei fi informat prin apel telefonic sau SMS despre data și intervalul orar în care se va efectua portarea. În acel interval, serviciul va fi întrerupt maximum 3 ore pentru a permite portarea, așa că nu vei putea iniția sau primi apeluri.

Procesul de portare se finalizează de obicei în 3 zile lucrătoare. Dacă preferi o dată ulterioară pentru portare, în termen de maximum 25 de zile de la depunerea cererii, contactează operatorul actual și informează-l.

Iată ofertele disponibile în momentul redactării acestui material.

Dacă ai un abonament pe persoană fizică sau o cartela prePay și vrei să îți portezi numărul de telefon în rețeaua Orange (pe abonament persoană fizică), fără achiziție de telefon poți face acest lucru online, din magazinul online Orange.

Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi:

1 . Intră în meniul principal și selectează Magazin online

2 . Selectează apoi opțiunea Abonamente și apoi Abonament nou fără telefon – Portez un număr

Pentru a iniția procesul de portare este necesar să ai un cont online care să fie asociat numărului de telefon pe care vrei să îl portezi. Dacă nu ai deja un cont, îl poți crea simplu și rapid apasând pe butonul Autentifică-te din dreptul abonamentului pe care ți-l dorești și apoi alege opțiunea Înregistrează-te din colțul dreapta sus

3 . După crearea contului, vei fi direcționat în coșul de cumpărături unde vei avea de completat câteva informații absolut necesare pentru inițierea procesului de portare:

Numărul de telefon pe care vrei să îl portez i (este important ca acest număr să fie asociat contului creat în pasul anterior)

i (este important ca acest număr să fie asociat contului creat în pasul anterior) Tipul de client – poți porta un număr de abonament sau o cartelă PrePay

– poți porta un număr de abonament sau o cartelă PrePay Codul de abonat sau seria cartelei SIM Prepay, în funcție de ce ai selectat la pasul anterior

Este important să știi că pentru procesul de portare nu poți avea o altă tranzacție/comandă în coșul de cumpărături.

4 . Apasă butonul Salvează.

După salvarea datelor completate vei primi un SMS cu un cod PIN format din 6 cifre pe care va trebui să îl introduci în fereasta care se va afișa pe ecran

Dacă ai introdus codul PIN greșit de 5 ori, procesul de portare se anulează și timp de 24 de ore nu îl vei mai putea relua

5 . După introducerea codului PIN va fi nevoie să scanezi cartea ta de identitate. Urmează pașii indicați pe ecran pentru a finaliza scanarea.

6 . După finalizarea scanării, vei fi redirecționat în coșul de cumpărături în secțiunea Livrare, unde vei putea verifica dacă datele scanate și informațiile de portare sunt corecte. Tot aici va fi nevoie să încarci ultima factură emisă de la operatorul curent – dacă portezi un număr de abonament, iar dacă portezi o cartelă PrePay – o imagine lizibilă cu seria cartelei SIM PrePay.

7 . Dacă nu vrei ca adresa de facturare să fie aceeași cu adresa de livrare, debifează opțiunea și apoi completează adresa unde vrei să ți se livreze noul SIM.

8 . Apasă apoi pe butonul Finalizează comanda.

9 . În acest moment, datele tale sunt în proces de verificare și în scurt timp vei primi un email în care vor fi anexate actele de activare și un act adițional în care se detaliază portarea.

După livrarea noului SIM, se va activa numărul temporar și vei primi un email/SMS cu un link către comanda de portare, unde vei putea alege două intervale de timp în care dorești să se efectueze portarea.

Este important să știi că până la finalizarea portării, ambele cartele SIM – cea veche, de la operatorul donor și cea nouă, corespunzătoare numărului temporar vor fi active.

Dacă alegi să folosești numărul temporar, în momentul finalizării portării, acesta se va închide și vei continua să primești apeluri pe același SIM, dar pe numărul pe care l-ai portat. Dacă însă alegi să folosești numărul tău, în momentul finalizării portării, acesta va rămâne fără semnal și va fi necesar să introduci SIM-ul pe care l-ai primit de la Orange pentru a te putea bucura de noul tău abonament.

După completarea acestor date, vei primi tot prin email o notificare care va conține cererea de portare completată.

În cazul în care, timp de 3 zile nu completezi intervalele în care să se efectueze portarea, cererea de portare se va anula, iar în Comenzile mele vei vedea doar opțiunea de a păstra numărul temporar.

Dacă alegi păstrarea numărului, acesta va rămâne activ și îl vei putea folosi în continuare cu abonamentul ales.

În cazul în care nu confirmi opțiunea de păstrare a numărului temporar, în termen de 30 de zile acesta va fi închis și vei fi notificat de acest lucru prin email.

Iată ofertele disponibile în momentul redactării acestui material.

Pentru a-ţi aduce numărul în reţeaua Vodafone, trebuie să completezi cererea de portare în oricare din locațiile Vodafone. Apoi, vei primi, la cererea ta, un SIM cu un număr de telefon temporar, pe care îl vei putea folosi până la finalizarea procesului de portare.

Pe numărul temporar vei beneficia din primul moment de avantajele serviciilor Vodafone. După finalizarea portării, numărul temporar va fi înlocuit automat cu numărul tău. Așadar, tu nu trebuie să faci nimic în plus; ne ocupăm noi de toate.

Este important de reținut că atunci când s-a finalizat procesul de portare, cartela SIM de la vechiul operator nu va mai putea fi folosită.

Portarea în rețeaua Vodafone are loc într-un interval de 3 zile. Există oferte și pentru cei care vor să porteze mai multe numere în rețea (vezi aici).

Cererea ta va fi aprobată de către Vodafone dacă:

Eşti titularul contractului de servicii sau reprezentantul legal al acestuia.

Numărul/numerele pentru care soliciţi portarea sunt obiectul contractului încheiat între tine şi operatorul prezent.

Numărul/numerele pe care doreşti să le transferi în altă reţea pot fi portate.

Dacă doreşti să renunţi la portare, cererea poate fi anulata doar de către tine. Tot ce trebuie să faci este să completez un nou formular, la orice magazin sau partener autorizat Vodafone cu maxim 24 de ore înainte de realizarea portării.

Cei care vor să se porteze la Telekom Mobile sunt îndemnați să apeleze la numerele de telefon 1944 (pentru persoane fizice) sau 1933 (pentru clienți business).

Portarea la abonament

Alege unul din abonamentele Telekom Romania Mobile prin portarea la abonament si pe langa oferta promotională disponibilă la abonare beneficiezi, promotional, de reducere 100% la taxa de portare.

Dacă doreşti să portezi un număr de abonat şi vrei să optezi pentru abonament, trebuie să faci dovada faptului că eşti titularul contractului de servicii aferent numărului/numerelor pentru care soliciți portarea, prin prezentarea ultimei facturi aferente numarului tau de telefon, alături de C.I., şi cartela/cartelele SIM (opțional) și obligatoriu seria/seriile cartelei/cartelelor SIM aferente numerelor de telefon a căror portare se solicită.

Dacă ești deținător de cartelă prepaid și vrei să optezi pentru abonament, trebuie să prezinți doar SIM-ul împreună cu C.I. Mai multe detalii privind documentele necesare portării poți obține în magazine si în procedura de portare de pe site-ul www.telekom.ro.

Până la data stabilită pentru realizarea portării, vei fi invitat să te prezinți la punctul de vânzare la care ai completat cererea de portare, împreună cu toate actele solicitate de către Telekom Romania Mobile pentru semnarea contractului de abonament.

Portarea la Cartela

Portarea la cartela reîncărcabilă Telekom Romania Mobile este gratuită. Promoțional, se aplică o reducere de 100% la taxa de portare de 11 Euro.

Cartela Telekom pe care o primeşti la portare, nu are credit ințial, iar pentru activare trebuie reîncărcată cu minimum 4 Euro credit. În funcție de valoarea reincărcată, la cartela Telekom se preactivează pe cont cea mai avantajoasă extraopțiune din oferta promoțională.

În cazul în care vrei creditul înapoi pentru a activa o altă extraopțiune sau pentru a avea acces la alte servicii decât cele incluse în extraopțiune, poți trimite un SMS gratuit la 123 (disponibil doar pe teritoriul României) cu textul “CREDIT” în maximum 24 de ore de la activarea cartelei SIM. Vei primi creditul înapoi dacă nu ai consumat din beneficiile incluse în extraopțiune şi nu ai activat o altă ofertă pe cont. Telekom Romania Mobile îți returnează valoarea extraopțiunii, iar creditul returnat poate fi folosit aşa cum doreşti, mai puțin pentru efectuarea unui transfer de credit.

Dacă doreşti să portezi un număr de prepaid şi vrei să optezi tot pentru o cartelă prepaid, trebuie să prezinți actul de identitate si SIM-ul al cărui număr doreşti să-l portezi la orice magazin sau partener comercial Telekom Romania Mobile.

Pentru portarea unui număr de abonat către cartela prepaid, se aplică cerințele privind documentele necesare pentru Portarea la abonament şi anume: trebuie să faci dovada faptului că eşti titularul contractului de servicii aferent numărului/numerelor pentru care soliciți portarea, prin prezentarea ultimei facturi aferente numarului tau de telefon, alături de C.I., şi cartela/cartelele SIM (opțional) și obligatoriu seria/seriile cartelei/cartelelor SIM aferente numerelor de telefon a căror portare se solicită.