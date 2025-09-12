Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a reamintit joi că furnizorii de servicii de telefonie mobilă și acces la internet au obligația legală de a informa utilizatorii în două situații-cheie: atunci când resursele incluse în abonament au fost consumate în totalitate și atunci când costurile suplimentare generate de depășirea planului tarifar ating echivalentul a 250 de lei (50 de euro, fără TVA).

Măsura, introdusă pentru a spori transparența, urmărește să le permită clienților să își gestioneze mai bine cheltuielile și să evite facturi surpriză.

Potrivit reglementărilor ANCOM, notificările trebuie transmise în mod clar și prompt:

La epuizarea resurselor incluse în abonament – atunci când minutele, SMS-urile sau traficul de date mobile ajung la zero.

La depășirea pragului de 250 lei (50 euro) peste abonament – indiferent dacă suma rezultă din convorbiri, trafic suplimentar sau servicii cu valoare adăugată.

Aceste obligații nu vizează doar persoanele fizice. Microîntreprinderile, firmele mici și organizațiile non-profit beneficiază de aceleași drepturi, cu excepția cazului în care au renunțat explicit la ele prin contract.

Pentru a verifica exact modul în care sunt facturate serviciile, utilizatorii pot solicita operatorilor facturi detaliate. Documentele trebuie să conțină informații minime esențiale: tipul serviciilor utilizate, perioadele de consum și tarifele aplicate. Acest drept se aplică atât clienților rezidențiali, cât și celor non-rezidențiali.

Către ANCOM – dacă operatorul nu transmite notificările prevăzute de lege. Autoritatea poate oferi consiliere și poate verifica respectarea obligațiilor de informare. Totuși, ANCOM nu are competența de a controla corectitudinea traficului înregistrat de centrala operatorului.

Către ANPC – dacă problema ține de respectarea contractului sau de clauze comerciale. Consumatorii pot depune reclamații direct la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Pentru microîntreprinderi, IMM-uri și ONG-uri – în lipsa unui acord direct cu operatorul, litigiile pot fi soluționate prin mediere sau în instanță.

ANCOM subliniază că notificările obligatorii reduc riscul apariției unor facturi foarte mari și oferă utilizatorilor un instrument de control financiar. Practic, consumatorii știu în timp real dacă au depășit abonamentul și pot decide dacă limitează traficul sau acceptă costurile suplimentare.

În contextul creșterii consumului de date mobile și al extinderii serviciilor cu valoare adăugată, reglementarea devine un mecanism esențial de protecție pentru clienții rezidențiali și pentru organizațiile mici, care nu dispun întotdeauna de resurse dedicate pentru monitorizarea permanentă a costurilor.